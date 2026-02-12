英足盃第4圈周六烽煙四起，其中壓軸戰上演英超內訌，由2022年冠軍利物浦迎戰「海鷗」白禮頓。

紅軍利物浦下半季將全力進軍兩大盃賽包括英足盃及歐聯，球隊雖然早前在英聯盃主場排出弱陣，大敗水晶宮腳下，但對待其餘兩盃似有截然不同的部署及心態，計對上2場盃賽主場出擊遇較弱對手，包括英足盃第3圈4:1大炒英甲班士利及歐聯6:0輕取卡拉巴克，出場陣容不弱，積極主攻。對手白禮頓在英超高下成低不就，但近屆在英足盃頗有誠意，計近8屆2次入8強、2次入4強，上圈作客更以2:1打敗傳統勁旅曼聯；在英聯盃早階段作客曾連贈牛津聯及班士利合共12隻光蛋，今場繼續鬥攻。

入球大細推介：[3.5]球大

紅軍近期主場踢盃賽大打開放足球，對上3戰主場踢歐聯及英足盃，上半場總入球不論勝負最少2球。白禮頓近年到訪晏菲路，甚少食白果而回，對上7次作客對賽只有1次未有入球之餘；計兩隊對上5次在晏菲路交手，3次上半場總入球最少2球，兼未出現過半場0:0。

半場入球大細推介：[1.5]球大

利物浦盃賽會改排4-3-3主攻陣式，今場陣容不會太弱下，中鋒艾基迪基這位歐洲技術型好手，跟輔鋒加普及穆罕默德沙拿、攻中域斯會多在前場互傳求突破；或引開對手守將，讓中場隊友後上施射。紅軍季內長缺正宗閘位球員，兩翼側擊出波不會持續在整場出現，聯賽首循環對白禮頓，全場合共只交出4個角球。白禮頓在盃賽仍有機會重用老牌英格蘭前鋒韋碧克作前場牽制，配合翼鋒三笘薰、巴贊古達及恩古巴明泰突入中路攻堅，踢法較為簡單直接；計季內4戰作客盃賽場均角球只有9.2個，上圈英足盃打敗曼聯，全場更只有7個角球。

開出角球大細推介：[10.5]球細

利物浦主場踢盃賽，傾向開波發動一輪猛攻，期望先破悶局再睇定來踢，對上3場在晏菲路出戰盃賽，全部上半場開出6個角球；上仗英超主場鬥曼城同樣上半場開出6個角球後，角球走勢在下半場大幅放緩。兩軍近3次在利物浦主場交手，上半場場均仍開出5.3個角球，今場且看紅軍主導形勢下，能否引領對手先演角球大戰。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

利物浦除了上仗主場鬥曼城半場未分高下，之前4戰主場所有賽事計全部領先半場；現時急求成績，預計今場盃賽陣容不會太薄下，仍有望憑地利搶攻佔得先機。白禮頓季內在英超作客慢熱，13戰上半場只錄得2勝2和9負；對上兩次跟紅軍交手同樣半場落後，今場只怕又會先落入下風。

半場主客和推介：主勝

回看上季英足盃第4圈上演的4場英超內訌戰，主場一方以3勝1負佔優，勝方全部淨勝對手1球。利物浦對上3次主場對賽全勝白禮頓之餘，其中兩次淨勝1球，主勝是今場信心之選，另可兼取主隊小勝1球開「讓和」。

主客和推介：主勝

同日另外一場英足盃賽事，曼城將於主場對英乙球隊沙福特城。 曼城上圈英足盃仍用不少主力出場，排出「4-1-4-1」陣式由艾寧夏蘭特掛帥，全場形勢一面倒，由年輕中堅麥斯阿利尼先入2球，加上對手兩度擺烏龍，上半場領先4球；下半場再由歷高利維斯入2球，加上安東尼施美安及雷恩達斯亦有進帳，大炒對手過關。門將查福特完場前失守，美中不足。

沙福特城上圈英足盃排出「3-1-4-2」，全場跟對手鬥攻，前鋒賴恩基頓先入2球；雖然戰至下半場中段已被對手追平，但全靠一向助攻力強的守將盧克基拔，主射罰球破網，驚險過關。 曼城貴為上屆英足盃亞軍，上圈英足盃即施下馬威，主場10比1打敗英甲埃克塞特，盡顯霸氣；出副選兵亦深具實力，主場戰力強橫，今場再遇弱旅，必大舉出擊。沙福特城上圈英足盃以3比2淘汰同為英乙的史雲頓，該隊在聯賽客場近戰猶勝主場，攻力不俗，今場未必死守，先取「入球」大值博率較高。

至於英超內訌阿士東維拉主場對紐卡素。阿士東維拉上圈英足盃仍排「4-2-3-1」陣式，當時唐耶爾馬倫未離隊仍然掛帥，摩根羅渣士、貝安迪亞及當時未養傷的約翰麥甘尼後上支援攻堅。球隊開局順利，由貝安迪亞及摩根羅渣士入波，領先半場；就算副選門將比蘇治下半場早段失守，球隊仍能保住勝局過關。新兵箭頭譚美阿巴謙今場有望掛帥。

紐卡素上圈英足盃仍排「4-2-3-1」陣式，門將用藍斯達爾，尤尼韋沙掛帥，祖爾韋洛克、禾達美迪及哈維班尼斯輔助攻堅。球隊先由哈維班尼斯打開缺口，但之後連失2球，但後備出場安東尼哥頓補時入12碼追平。加時階段，哈維班尼斯再入一球，但又被對手追和，紐卡素全靠藍斯達爾在馬拉松式互射12碼神勇，助球隊驚險過關。 阿士東維拉雖然季內要應付多條戰線，但發揮仍然不俗，上圈英足盃以2比1打敗熱刺，表現具說服力；後備兵亦深具實力，今場再遇另一英超強手，仍可秤先。紐卡素近年熱衷進軍盃賽，但季內受傷兵困擾，發揮不穩定；之前已在英聯盃四強被對手雙殺出局，上圈英足盃亦驚險過關，作客戰力一向打折扣，今場看淡。