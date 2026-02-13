已殺入英聯盃決賽的「兵工廠」阿仙奴周日在英足盃作壓軸主角，主場對英甲韋根，繼續向季內四冠王進發。

兵工廠雖然是英足盃王，曾14次捧盃，但自從2020年封王後，不單已是他們對上一個取得的重要獎盃，之後5屆英足盃最佳成績只是第4圈。但要留意兵工廠近屆先後被曼城、利物浦及曼聯一早踢出局，今季野心巨大，就算盡出二線兵仍具備雄厚實力，第3圈作客4:1大破英冠樸茨茅夫，今場出場球員將肆意主場圍攻對手。英甲韋根已連過三關，包括上圈作客穩守突擊下，爆冷淘汰英冠普雷斯頓。雖然球隊之後在聯賽表現有如缺堤崩潰，主帥賴恩路維下台，但大軍轉戰盃賽心理壓力大減，遇上防線陣容大變的阿仙奴，在酋長球場力爭入球，會是不錯的收穫。

入球大細推介：[3.5]球大

阿仙奴被外界推舉為歐洲現時最強隊伍，主場不論鬥強或弱隊，開波多數會發動一輪猛攻，上圈英足盃半場已領先2:1，早前歐聯主場出副選鬥卡拉特半場領先3:1，累計今年5戰盃賽上半場3次總入球最少2球，防守未算嚴密。韋根季內出場英足盃及英聯盃，主要抽得主場之利，開局遇實力平平對手未算受太大考驗，但計季內在英甲作客上半場暫時是失波最多一隊，平均每場上半場失逾1球，包括計對上3場作客上半場全敗兼2次總入球最少開2球，今場開局注定捱打。

半場入球大細推介：[1.5]球大

兵工廠雖然被稱為Corner FC(角球球會)，但只是藉角球平均轉化入球的命中率高，季內平均跟對手合力製造大量角球數目的場次不多，計英超主場場均只有約8.1個角球，並限制對手場均只有2.3個角球，高質守將解圍少失角球，今季7戰盃賽主場場均只有8.5個。韋根遇強敵會踢3-4-2-1陣式，上圈作客靠囤重兵防守，由快速前鋒打突擊得手，該場全場合共只開出5個角球，累計今季在英足盃及英聯盃遇上實力平平的對手，場均角球只有10.1個。比賽模式跟該隊踢英甲跟對手製造大量角球截然不同，今場作客撼頂級勁旅，入球難之餘，爭取角球也不易。

開出角球大細推介：[10.5]球細

兵工廠主場傾向開賽要展示霸氣，睇準對手防線虛實後便稍為放慢比賽節奏，包括兩翼側擊亦會放慢步伐，季內在酋長球場出擊盃賽，一再開局控制局勢為主，計7戰盃賽上半場場均只有3個角球，招呼強弱隊一視同仁。韋根上圈越級挑戰先打守勢波，上半場該隊只能製造1個角球，今場開賽相信要被逼全軍退守，要在上半場貢獻角球亦不易。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

阿仙奴今場人強馬壯當然勝望壓一，有望突破對上5屆不入英足盃第5圈的魔咒，預計部份主力會在下半場中後段出場，再發力大炒對手。相反韋根近期失球數字大增，又心繫英甲護級，只怕今場下半場體力下滑後，被擊潰而回。