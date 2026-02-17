費倫巴治主場一「定」開「細」

周四上演歐霸盃淘汰圈附加賽首回合，其中土超勁旅費倫巴治將會在主場對英超諾定咸森林。

兩隊近期人事變動頻繁，費倫巴治在冬季轉會窗主要送走星級借將前鋒祖漢杜蘭，又讓正選箭頭安尼斯利轉投沙職名門伊蒂哈德，但從伊蒂哈德獲得法國悍將尼高路簡迪免費加盟，並重金簽入拉素的法國當打中場國腳古安杜斯，實力有增無減。球隊在大聯賽4戰主場只得2勝1和1負，入4球失3球，今場遇上英超球隊，將會先求穩守伺機突擊。諾定咸森林近3戰英超不勝，進一步捲入護級漩渦，季內更已三度撤換領隊；如今新帥上場首戰即要領軍出征歐霸，以該隊近期疲乏的攻力，加上在大聯賽4戰作客1勝2和1負入4球失4球的平庸成績，今場先求不多失會是上策。

入球大細推介：[2.5]球細

費倫巴治今季戰績相當平穩，不論在土超及歐霸，主客場成績分別不太，計對上3場歐霸主場上半場不論勝負，全部開出總入球1球；計在土超上半場10戰只失4球。森林踢歐戰更穩陣，已連續3場歐戰作客跟對手半場互交白卷；計英超上半場作客13戰只入3球，今場上半場難望多交收。

半場入球大細推介：[1.5]球細

費倫巴治去年9月由意大利人泰迪斯高接替摩連奴出任主帥，踢4-2-3-1陣式，注重搶中場控球權，交由名將攻中及中鋒作中路突破鏡頭不少；計大聯賽4戰主場場均角球只有9.7個，跟本季聯賽主場場均9.9個接近。森林季內多次易帥，但同樣以4-2-3-1陣式主導，由於隊內技術型球員不足，加上主力中鋒狀態低迷；攻擊重心落在翼鋒，但傾向各自在前線快速突破搵食，在大聯賽作客戰術更保守，4戰場均只有6.5個角球，就算在英超作客場均亦有只有9.9個角球。

開出角球大細推介：[10.5]球細

費倫巴治踢法不太急進，如今加入兩大法國中場好手，更能控制比賽節奏力爭控球權；在上月大聯賽曾鬥英超好手阿士東維拉，上半場合共只炮製有3個角球，以試探對手虛實為主，累計4場大聯賽主場上半場場均只有4.2個角球。諾定咸森林主戰場在英超，歐霸起用部分副選令進攻模式會更為單調；雖然死球戰術憑高大中堅上前助攻會是其中武器，但作客開局慢熱，角球數字更會大減，大聯賽4場作客其中2場的上半場，跟對手合共只製造1個角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

上屆淘汰圈附加賽首回合上半場戰績計，主隊半場佔優錄得5勝1和2負；費倫巴治添兵後近期主場氣勢強大，戰績上升，今場有力乘勢先開缺口。相反森林內部人事混亂，雖然對上3場歐戰上半場作客皆守和對手，但對手只是布拉加、烏德勒支及格拉茨之流；而計英超上半場作客更錄得13戰2勝3和8負劣績，慢熱兼要作客土耳其「地獄」主場，開局難捱。

半場主客和推介：主勝

回看上屆歐霸淘汰圈附加賽首回合，5支上半場領先球隊，4隊取得最後勝利，搶佔先機；計季內土超主場不敗、一向擅場穩中求勝的費倫巴治，今場亦有望直領到底，小勝收場。森林正處弱勢，今場求不多失再返次回合的主場重新部署，或已合符球隊實際境況。