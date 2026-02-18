麥克阿瑟「谷」盡鬥「角大 」

亞冠盃2周四上演16強次回合比賽，首回合領先2:0的曼谷聯，轉戰作客再鬥澳職的FC麥克阿瑟。

來自澳職的FC麥克阿瑟在亞冠盃2分組賽小組首名出線，不過所遇對手相對較弱，作客更曾1比2不敵和富大埔；上仗出戰16強首回合，作客泰甲的曼谷聯，全場下風居多結果0:2敗走，今次地頭出擊已無退路，可幸在分組賽主場3戰全勝，總入球場場3球，近期澳職主場入得失得，今場必進取求平反敗局。曼谷聯近屆在泰甲穩佔前列位置，今屆在亞冠2分組賽驚險晉級，但上仗主場交手贏得極具說服力；球隊曾在分組賽作客跟對手鬥攻下，打敗雪蘭莪及獅城水手，防守平平，但進攻卻有把握，顯然在是項盃賽的級數秤先，今場作客不會全場保守捱打。

入球大細推介：[2.5]球大

兩隊上周中在曼谷聯主場交手，雖然雙方開局表現進取，射門不缺，但其實上半場合共只有3次中框攻門。FC麥克阿瑟在亞冠盃2連同上仗16強比賽，7戰中有6場上半場總入球最多1球；在澳職計主場9戰上半場只入5球失5球，今場只怕有心搶攻而能力不足。曼谷聯同樣在亞冠盃2連同上仗16強比賽，7戰中有6場上半場總入球最多1球，如今2球在手，當然願意謀定而後動。

半場入球大細推介：[1.5]球細

FC麥克阿瑟主要以4-2-3-1或4-3-3迎敵，澳職風格實而不華，前線多用高大球員接應兩邊傳中球攻堅；球隊上仗鬥曼谷聯先用回流澳職的老將米歇爾杜基掛帥，但此子半場疑似傷出，球隊即換入隊內澳職首席射手、身高1米95的長人中鋒哈利沙耶出場搏殺，意圖平反敗局，全場角球總數目大幅領先對手。對手曼谷聯主要以4-2-3-1迎敵，不乏外援好手在中堅及中前場位置壓陣，進攻簡單直接推進爽朗，上仗交手並以巴西名將李華度之子李華甸奴掛帥，但此子一早傷出。球隊在今屆亞冠2分組賽幾乎場場跟對手開出角球騷，計7戰累計錄得場均11.7個角球，曼谷聯今場進攻空間不會少，當然奉陪到底再跟對手開入球騷。

開出角球大細推介：[9.5]球大

曼谷聯在今屆亞冠盃2的角球數字，由頭旺到尾，7戰上半場場均亦高達6.2個角球，球隊去年2月在上屆亞冠盃2的16強賽，作客另一澳職好手FC悉尼，當時鬥開入球騷外，上半場亦合力炮製5個角球。既然今場形勢上FC麥克阿瑟會心急進攻，就算兩隊在出場陣容上未必精銳盡出，估計亦不乏先博多取角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

FC麥克阿瑟在分組賽主場面對實力不強的對手，上半場僅錄得勝和負各1；計澳職季內主場9戰上半場四度開出和局，入少失少。曼谷聯季內在泰甲作客上半場表現突出，9戰4勝5和只失1球；去年兩度跟澳職的FC悉尼交手全開半和，今場客軍有力保住半場不敗。

半場主客和推介：和局

兩軍首回合交手，前鋒把握能力成為勝負分野，FC麥克阿瑟踏入2026年主場4戰只得1勝，雖然出戰亞洲賽及澳職皆顯示下半場後勁較強，帶動整體成績上升；但論球員質素及大賽經驗不及今場對手，就算要扳回一城並不容易。曼谷聯近年成績平穩，隊內不乏有入球能力的外援前鋒，今場就算一旦先失守，估計仍有能力在較後時間憑突擊反撲得手，要保住不敗順利過關，不是難事。