中北美洲冠軍盃第1圈首回合周五早上上演獨腳戲，由巴拿馬的聖米格利托體育會主場對美職褪色名牌洛杉磯銀河。

中冠盃自2024年起改制，共有27支參賽球隊。頭4圈以主客兩回合淘汰賽形式分勝負，決賽則一場過；當中5支聯賽或盃賽冠軍級球隊第1圈輪空，直入16強，其餘22支球隊先在第1圈作主客兩回合決出高下，爭取過關。巴拿馬代表聖米格利托體育會憑去年中美洲盃佳績，得以躋身這項洲際大型賽事；但球隊近年在國內聯賽成績只屬中上，上屆首、次循環聯賽16戰主場平均只入1球，本月開鑼的新一季聯賽，開季主場2戰僅入1球，今場面對美職名牌，看來不易作出重大突破。美職是今屆中冠盃的大戶，其中前屆美職季後賽總冠軍、上屆在聯賽西岸卻排尾2的洛杉磯銀河，幸靠上年一項盃賽取得季軍，得以取得今次賽事第1圈入場券。球隊上屆聯賽作客17戰不勝只入19球，球隊新一年未踢過正式比賽，今場小試牛刀，入球不會多。

入球大細推介：[2.5]球細

根據中北美洲冠軍聯賽排行榜，墨超排榜首，緊隨其後是美職，巴拿馬頂級聯賽只排第7位，水平不高。久未在國內聯賽封王的聖米格利托體育會，計今年首階段聯賽主場2場半場錄得1和1負未嘗半場領先，入少失少，今場地頭出擊必先以守為攻。洛杉磯銀河上季在美職作客半場經常落後，該17戰作客上半場只共入9球，今場開局入球亦不會多。

半場入球大細推介：[1.5]球細

聖米格利托體育會主力絕大部份為土炮，當中只有年輕守將祖安荷爾及當打前鋒赫達靴達度為現役巴拿馬國腳。球隊主場會排出較進取的3前鋒陣式，但少用側擊，著重中場控制；新季5場聯賽跟對手場均僅開出7.4個角球，計主場兩戰射門次數雖多但中框少，場均跌至6個角球。美職新季未開，洛杉磯銀河上季成績雖差，但現時仍由前美國國腳維尼任主帥，遇弱會踢4-3-3陣式；球隊上季聯賽客場錄得場均10.4個角球，但球員季前未上力，今場比賽會視作季前重要熱身賽看待，難帶動對手合演角球大戰。

開出角球大細推介：[10.5]球細

聖米格利托體育會近年主場威力不強，季內兩場主場聯賽上半場跟對手合共只貢獻3個角球；洛杉磯銀河上季美職作客表現差強人意，上半場進攻尤其乏力，作客上半場場均只有4.2個角球，今場作客天氣濕熱的巴拿馬，更難在開賽早段入局展開快速側擊，要博取大量角球實在不易。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

聖米格利托體育會新季慢熱，對上4場聯賽3次開出半和；洛杉磯銀河上季在美職單計上半場作客戰績位居全聯賽最尾，17戰作客上半場只得1勝，今場雖然級數遠勝對手，但作客巴拿馬應會謀定而後動居多。

半場主客和推介：和局

美職近年總是屈居墨超之下，無法染指中冠盃，但洛杉磯銀河在稍後開鑼的美職，仍擁有日本老牌中堅吉田麻也、德國名將馬高列奧斯及新簽聖路易城SC射手祖奧卡奧斯，名氣及實力不弱；今場是洛杉磯銀河今年首場正式比賽，只見近期友賽表現積極，今場憑級數秤先，有望在首回合打響頭炮。