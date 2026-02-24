白帽贏波使命必「達」

中北美洲冠軍盃第1圈次回合周四早上上演好戲碼，由上屆亞軍溫哥華白帽返主場對哥斯達黎加的卡達真尼斯。

上屆中冠盃決賽受挫墨超藍十字的溫哥華白帽，上仗第1圈首回合作客被卡達真尼斯悶和0:0；球隊當時派出不少主力，全場圍攻對手，15次射門5中框。貴為上季美職常規賽西岸主場入球王，平均每場攻入2.4球，今場必繼續主攻出擊爭取過關。哥斯達黎加代表卡達真尼斯，憑去年中美洲盃佳績，得以入圍這項洲際大型賽事；但球隊在國內不屬頂級，作客戰力更會打折扣，新季聯賽作客3戰只入2球，上次主場交手全場0中框攻門，今場只能囤重兵防守，要作客入球比首回合更難。

入球大細推介：[2.5]球大

根據中北美洲冠軍聯賽排行榜，墨超、美職分排第1及2位，哥斯達黎加頂級聯賽排第3位。只是哥斯達黎加頂級班霸薩普里沙，上屆在中冠盃第1圈先主場碰巧同樣鬥白帽，主場以2:1勝出；但作客到對手的英屬哥倫比亞體育館球場，半場守住0:0，下半場仍輸0:2出局，如今輪到卡達真尼斯作客加拿大，開賽亦必然繼續保守。白帽上屆躋身中冠盃決賽前，出戰8場比賽有7次上半場總入球開出最多1球，累積這項大賽的經驗後，今場又會謀定而後動，未必急於搶攻。

半場入球大細推介：[1.5]球細

卡達真尼斯主力絕大部份為土炮，但無一為現役哥斯達黎加國腳，球隊主要以4-4-2陣式出戰，踢法較為粗枝大葉；兩翼多出波讓老箭頭維尼堅斯或基斯杜化紐尼斯攻堅，是其中一道板斧，只是後防具質素好手不多，首回合角球總數輸白帽1:10。白帽以4-2-3-1陣式為主，新球季兩翼由靈巧快速的艾素積遜及艾曼紐薩比擔綱，配合國腳級箭頭拜恩韋德，鼎鼎大名的德國老牌名將湯馬士梅拿攻堅，首回合眾將亦有出場，對是項盃賽誠意十足。球隊之後在新季美職首戰主場鬥皇家鹽湖城，全場共炮製12個角球，更高於該隊上季美職主場平均11.24個角球，今場預計是一面倒的角球大戰。

開出角球大細推介：[10.5]球大

卡達真尼斯新季3場聯賽作客上半場場均開出5.3個角球，上次鬥白帽上半場更合共開出8個角球。白帽開季踢過中冠盃及美職兩場，上半場場均出現7.5個角球，今場繼續用兩翼快速側擊，拉散對手防線戰略，上半場已會出現不少角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

墨超及美職球隊在中冠盃超班，除反映在中北美洲冠軍聯賽排行榜外，計上屆第1圈次回合11場及今屆早前已進行的5場比賽，作客一方半場錄得7和9負不勝只共入2球的劣績。卡達真尼斯新季作客慢熱表現平平，今場遇上開季首戰美職即出半全場主/主，打響頭炮的白帽，注定難打。

半場主客和推介：主勝

白帽星光熠熠，並擁有去年入選美職明星隊的日本門將高丘陽平、上季美職年度最佳後衛卓斯坦布力蒙、美國中場國腳新星施貝斯坦貝赫達，以及正式全季效力美職的湯馬士梅拿外；射手拜恩韋德去年中冠盃第1圈主場，正正包辦贏波2球，打敗哥國勁旅薩普里沙，球隊今場有望重溫美夢，輕鬆贏波過關入16強鬥同是美職的西雅圖海灣者。