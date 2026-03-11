白帽主場「細」有圖謀

中北美洲冠軍盃16強首回合周五早上爆發美職內訌，由上屆中冠盃亞軍溫哥華白帽，主場鬥西雅圖海灣者。

上屆中冠盃決賽受挫墨超藍十字的溫哥華白帽，在今屆第1圈次回合靠主場圍攻哥斯達黎加代表卡達真尼斯，以2比0勝出，兩回合計亦以相同比數晉級。球隊聯同上屆中冠盃殺入一場過決賽前，已連續5場在主客制的主場一戰開出總入球2球；加上今季開咧以來主場保持0失球，今場仍會穩中求勝。直入中冠盃16強的西雅圖海灣者，上屆在同一階段不敵墨超藍十字出局；球隊今季美職開局暫時3戰2勝1負僅失2球，首回合先作客不求進取。

入球大細推介：[2.5]球細

兩支美職老對手，近年交手互有勝負，但上半場每每謀定而後動，對上8次交手，上半場總入球全部開出最多1球。白帽連同今屆中冠盃第1圈兩回合比賽，開季5戰上半場0失球，防守專注力強。海灣者近年作客傾向慢熱，上季美職常規賽17戰作客上半場只入9球；今季美職開季兩場作客上半場更0入球，今場以守為攻伺機突擊。

半場入球大細推介：[1.5]球細

白帽以4-2-3-1陣式為主，靈巧快速的翼鋒艾素積遜季初表現搶鏡，配合隊中名將湯馬士梅拿、國腳級中場施貝斯坦貝赫達及箭頭拜恩韋德，組織力強入球有法；計開季3戰主場連同中冠盃鬥卡達真尼斯，場均只開出9.3個角球。海灣者同樣踢4-2-3-1陣式，美職出賽經驗尚淺的箭頭迪羅沙里奧，配合經驗豐富的捷西斯費拉拿及魯斯勒組成進攻重心，作客踢法穩陣少兩翼側擊；上仗美職客戰1比0打敗聖路易城SC，該隊全場形勢下風居多只博得1個角球，今場部署策略相若，不會輕易搶攻暴露太多後防破綻，以免被對方的死球攻勢得逞。

開出角球大細推介：[10.5]球細

兩軍近年交手互有勝負，但場均不論全場及半場合力炮製角球皆不多，計近6次對賽上半場場均只有3.1個角球。白帽季內3戰美職球隊，上半場場均4.6個角球；而海灣者同樣已3鬥美職隊，上半場場均只有4.3個角球。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

白帽在中冠盃作賽經驗豐富，早前第1圈鬥實力遠遜他們的卡達真尼斯，上半場只錄得2次中框攻門，半場跟對手互交白卷，胸有成竹睇定來踢。主將湯馬士梅拿未必會在盃賽正選出場，今場迎戰美職西岸同級對手，當然更要謹慎行事。海灣者今季季初踢法保守，上半場作客慢熱易守難攻，上季作客白帽亦能拉成均勢下，半場跟手踢和0:0，今場亦未必早分高下。

半場主客和推介：和局

白帽星光熠熠季初開季對辦，初現王者之風，貴為上屆美職西岸常規賽入球王，今屆必然野心勃勃；預計今場下半場會調入部份主力披甲，加強攻力，遇上客場戰力會打折扣的西雅圖海灣者，主勝可以秤先。