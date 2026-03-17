邁亞密主場發維求過關

上屆中冠盃四強分子國際邁亞密，今屆直入16強。球隊在16強首回合先作客美職東岸老對手拿舒維爾，派出中場悍將迪保羅及球王美斯兩大阿根廷猛將擔正，誠意十足；球隊全場跟對手合共炮製22次射門，以拿舒維爾的攻門及中框次數較多，但兩隊前鋒腳頭無靈，互交白卷終場。不過兩隊近年在邁亞密主場交手例多入球，包括計對上5次有4次開總入球4球，今場爭入8強的生死戰，兩軍又會再次鬥攻。

入球大細推介：[3.5]球大

兩支美職老對手熟路之餘，近況同樣不俗，季初接連作客出擊的國際邁亞密，近3戰上半場0失球之外，上季在常規賽主場上半場成績之佳列美職之首，17戰主場上半場只失8球，今場會謀定而後動。相反拿舒維爾上季在常規賽作客上半場17戰只入8球，季內3戰作客上半場0入球，包括上圈中冠盃作客實力平平的渥太華體育會，亦無法在上半場打開缺口。

半場入球大細推介：[1.5]球細

國際邁亞密重要賽事以美斯為進攻核心，踢4-2-3-1陣式為主，中前場搓傳後攻入對手腹地作殺著，甚少底線側擊，上季美職常規賽主場場均只開出9.3個角球。拿舒維爾同樣多踢4-2-3-1陣式，曾踢英超的高大中鋒森蘇歷治，近年在美職紥起入球不缺。球隊踢法實而不華，守力亦穩，上季在常規賽作客場均只有8.7個角球，其中該隊場均只佔失當中3.6個角球，「失角」之低是美職客隊之冠。兩隊上次交手，國際邁亞密全場無法取得角球，今場亦勢難合演角球大戰。