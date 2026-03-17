維里主場再捧有「里」

歐霸盃16強次回合，周四深夜繼續捉對厮殺，其中被外界視為爭標要角的阿士東維拉，主場迎戰法甲里爾。首回合，阿士東維拉勝1:0。 阿士東維拉貴為上屆歐聯8強分子，今季「降呢」出戰歐霸，加上長期佔據英超前列位置，又有曾為西甲球隊4奪歐霸寶座的名帥艾馬利坐鎮，自然成為今季歐霸爭標熱門之一。球隊直入16強，在首回合排出強陣作客里爾，在穩紮穩打的情況下，1:0小勝而回，今場返回主場形勢當然更有利。該隊計季內歐霸聯賽4戰主場全勝合共只失3球，今場仍可穩中求勝。里爾上屆在歐聯16強止步，今季同樣轉戰歐霸，但先在上圈淘汰圈附加賽兩回合跟貝爾格萊德紅星打和1:1，要在次回合戰至加時再入1球，得以過關；總計季內5戰歐霸作客不論勝負，其中4戰總入球開出1球，今場再度挑戰英超強手，又會以突擊制勝。

入球大細推介：[2.5]球細 阿士東維拉計攻力在英超列強中偏弱之餘，上半場傾向慢熱，單計該隊英超開季以來15戰主場上半場只共入9球；在歐霸主場遇上較弱對手，初段防守壓力亦減，季內4戰歐霸主場上半場只失1球。里爾季內同樣因攻力不足影響成績，單計該隊法甲開季以來13戰作客上半場只入6球；季內5戰歐霸作客上半場全開總入球最多1球，今場上半場兩軍難望多交收。 半場入球大細推介：[1.5]球細 阿士東維拉主要踢4-2-3-1陣式，注重搶中場控球權，再交兩翼快放配合中鋒作中路突破鏡頭不少；歐霸主場遇弱旅保持既有進攻模式，加上防線往往受壓不大，計大聯賽4戰主場場均角球只有7個，上次作客里爾全場更只出現5個角球。里爾作客會由4-3-3改踢4-2-3-1陣式，以往在英超成名的39歲老將基奧特，今季加盟里爾仍保持一定入球數字，但作客往往要在前線孤軍作戰，球隊計季內5戰歐霸作客場均角球只有8.6個。里爾上次鬥阿士東維拉有主場之利，全場只能貢獻3個角球；今場單靠過氣中鋒支撐打突擊，要炮製大量角球更不容易。

開出角球大細推介：[10.5]球細 踢歐霸的壓力較英超細，令阿士東維拉戰績突出之餘，主場守得較為輕鬆；季內4戰歐霸上半場只共失4個角球，上半場場均只錄得4.2個角球，跟上次鬥里爾上半場共出現4個角球的數據相近。里爾歐戰客場表現較為反覆，上半場傾向慢熱下，季內5戰歐霸作客上半場場均只有4個角球；今場面對硬淨的主隊防線，只怕開局又如首回合一樣，中場爭奪居多、射門及角球皆偏少。 半場開出角球大細推介：[4.5]球細 阿士東維拉今年主場聲勢下滑，尤其上半場變得慢熱，計今年8戰主場上半場只錄得2勝2和4負，包括上仗歐霸主場上半場0:1落後薩爾斯堡；今場帶着1球領先優勢回主場，主帥艾馬利在歐霸身經百戰，今場不會掉以輕心未必下令馬上搶攻。里爾季內5戰歐霸作客上半場只曾一次落後，作客失球少之餘早段抗壓力不俗，今場未必在早段已分出高下。

半場主客和推介：和局 阿士東維拉首回合靠中鋒奧尼屈堅斯突擊得手，帶着1:0優勢返主場，此子兩年前在歐協聯主場對里爾同樣先開紀錄，2:1擊退對手；球隊實力及兵源始終較對手優勝，下半場又可輪換譚美阿巴謙等鋒將加強前線活力，遇上要平反敗局扭轉出線劣勢的里爾，主隊有權在今次16強賽「雙殺」對手。 主客和推介：主勝