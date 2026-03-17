堤格雷斯主場贏波不艱辛

中北美洲冠軍盃16強次回合周五早上壓軸戲，上演美墨球會大戰，由堤格雷斯主場迎戰FC辛辛那提。首回合FC辛辛那提勝3:0。 近年墨超前列分子、中冠盃常客堤格雷斯，今年在墨超次階段開局不算標青外，上仗在16強首回合作客FC辛辛那提，在防守多次出現犯錯下，大敗0:3而回，陷入出局邊緣，今場別無選擇必要主攻反撲。球隊在中冠盃第1圈作客跟加拿大球隊鍛鋼FC打和0:0，靠返主場大勝4:1過關，主場攻力有把握，今場必有決心絕地反擊。FC辛辛那提上次交手成功把關對手防線犯錯，大勝確有驚喜；球隊貴為上屆美職常規賽東岸客場王，今場不會坐以待斃，預料今場會是一場精彩入球騷。

入球大細推介：[2.5]球大 堤格雷斯主場開局一向未必會太進取，在早前墨超首階段聯賽上半場9戰只失4球，擅長穩中求勝；踏入今年年初的次階段6戰墨超，5次上半場總入球最多1球。FC辛辛那提如今3球在手，上年在同一圈數作客堤格雷斯上半場偷襲得手領先1:0完半場，今場形勢大利下，開局穩紮穩打，望抵住對手反攻。 半場入球大細推介：[1.5]球細 堤格雷斯主要踢4-2-3-1陣式為主，早前加盟的烏拉圭高大中鋒洛迪高阿古利在中冠盃受到重用。球隊上圈中冠盃兩回合鬥鍛鋼FC，每場俱開出12個角球，踢法明顯比踢墨超進取得多。洛迪高阿古利上圈主場一戰入2球外，球隊攻入4球的其中兩球來自角球攻勢，今場會照辦煮碗進行絕地反擊戰。FC辛辛那提上仗交手以3-5-2陣式迎敵，兩箭頭奇雲丹奇及湯巴路包辦3個入球，二人把握力強侵略性足，預計今場會受到主隊後衛好好招呼。該隊季內美職場均開出10.7個角球，今場主守之餘將有機會以突擊及角球攻勢作進攻賣點。

開出角球大細推介：[9.5]球大 堤格雷斯踏入今年墨超次階段比賽，配合新中鋒加盟，進攻瓣數增多，上半場角球數字比首循環明顯上升，單計今年墨超及上圈中冠盃共7場主場比賽，上半場場均開出5.5個角球。既然上圈主場的上半場能帶動鍛鋼FC合共交出9個角球，今場同樣在採開放態度的比賽，有望上半場已跟客軍鬥多角球。 半場開出角球大細推介：[4.5]球大 堤格雷斯在早前墨超首階段聯賽17戰錄得11次半場和局，其中主場9戰3勝6和不敗；墨超次階段開季6場主場上半場2勝3和1負，勝出率不高。FC辛辛那提今年開季以來，連同中冠盃共7戰只曾1次半場落後之餘，歷來3次鬥堤格雷斯的半場更錄得2勝1和，今場只要避免大敗已可過關，上半場博守和對手是合理期望。

半場主客和推介：和局 堤格雷斯上圈主場在下半場發力下，大炒對手4:1過關，今場必望好夢重溫；翻查對上兩屆墨超球隊在16強次回合佔主場一方，勝率極高，再以該隊挾近5戰主場3勝1和1負的氣勢作反擊戰，仍有機會贏2球或以上。FC辛辛那提對上兩屆俱在16強不敵墨超球隊出局，包括前屆作客1:3不敵堤格雷斯，如今領先3球的優勢下作客，預計受到巨大壓力，相信不會介懷輸波晉級的結果。 讓球主客和推介：主勝