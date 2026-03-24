中國國家足球隊重新出發，周五在國際足協推出的全新系列賽，先於澳洲悉尼出戰中北美洲好手庫拉索，作為新帥邵佳一正式比賽的首騷。 今場兩隊同是新帥領軍的正式首戰，國足去夏以小組尾二完成世盃亞洲區第3圈外圍賽後，邵佳一在去年尾接手，並曾在今年1月於阿聯酋約戰亞洲勁旅烏茲別克打和2:2。球員時代曾在德國球壇打滾多年的邵佳一，今次選入不少U23亞洲盃奪得亞軍的主力，出戰在澳洲舉行的兩場友賽，由隊長張玉寧及新星拜合拉木拜合拉木阿卜杜外力合力攻堅。對手庫拉索貴為世盃決賽周的最小人口參賽國，全隊充滿荷蘭足球風格，早前由魯頓接替因私人理由呈辭的另一荷蘭老帥艾禾卡特。全隊大部份球員為旅歐好手，貫徹高效反擊戰略，在國際賽顯示作客亦不乏大炒對手鏡頭，今場新帥登場同樣要立威，預料比賽入球不會少。

入球大細推介：[2.5]球大 國足在世盃外圍賽第3圈下半程，由於要追分關係，踢法變得進取，最後4場外圍賽不計勝負，全部上半場總入球開出2球。年初跟世界排名較高的烏茲別克拍跳亦早着先機，邵佳一要求球員在高強度對抗中展示抗壓能力，今場無懼跟庫拉索搶攻博入球。庫拉索接近半隊球員在荷蘭聯賽搵食，去年加入英冠錫菲聯的中場好手陳達毅，已為庫拉索上陣2場入2球，今場如正選出場，會是進攻一路奇兵。 半場入球大細推介：[1.5]球大 邵佳一之前領軍中超青島西海岸，主打4-2-3-1陣式為主的德國式風格，搶得皮球作高速反擊，但今場遇上非一般的中北美洲勁旅，預料未必輕易施展兩翼側擊，球隊在世盃亞洲區外圍賽第3圈場均只有8.2個角球。庫拉索早前由艾禾卡特領軍，展現現化足球的紀律性，打破中北美洲球隊自由散漫刻板形象，防守硬淨不易出錯，在世盃中北美洲外圍賽第3圈，場均只開出8.5個角球，其中鬥實力接近的牙買加，兩場場均只有5個角球。

開出角球大細推介：[9.5]球細 國足由於缺少高大硬淨中鋒策應，在世盃亞洲區外圍賽第3圈上半場場均只有4.4個角球，今場遇上歐陸風格濃厚的庫拉索，後者在世盃中北美洲外圍賽第3圈上半場場均只有3個角球，遇較強對手更不擅利用角球攻勢，製造入球機會。今場開局預計鬥快搶攻之餘，卻未必會開展角球大戰。 半場開出角球大細推介：[4.5]球細 中國世界排名93位，庫拉索排81位，雖然後者成功打入今夏世盃決賽周，但之前所遇對手偏弱，去年外圍賽在非主場出擊，上半場錄得2勝2和，未算標青。中國在世盃亞洲區外圍賽第3圈非主場比賽，5戰亦未嘗半場領先，今場亦不易在上半場分出高下。

半場主客和推介：和局 兩國從未交手，今場又是新帥登場，勝負視乎臨場發揮，加上之後分途在澳洲多踢1場友賽，今場下半場會輪換球員出場試陣，和味甚濃。 主客和推介：和局