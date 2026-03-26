英格蘭半勝除烏

英格蘭周五將在主場溫布萊約戰南美勁旅烏拉圭，為今夏世盃決賽周試陣備戰。 世界排名第4的英格蘭今期國際賽安排在溫布萊先後出戰烏拉圭及日本，主帥杜曹點兵三十多人，試陣味濃。三獅兵團今屆外圍賽8戰全勝入22球及0失球，完全未受考驗，對上一場主場友賽亦3:0輕取威爾斯。球隊主場無懼任何對手，但亦甚少大炒對手，計外圍主場4戰全開總入球3球或以下。烏拉圭在今屆南美洲區外圍賽以第4名直接出線，入少失少，尤其作客9戰只共入6球失8球，之後4場友賽其中3場開出總入球3球或以下，守強攻弱，難得有機會作客鬥歐洲頂級勁旅，今場必謹慎行事。

入球大細推介：[2.5]球細 英格蘭去年換上杜曹當主帥後，踢法傾向控球在腳，由於所遇對手實力不強，有機會反覆試陣，睇定來踢，以備戰世盃決賽周為主要目標，外圍賽主場4戰上半場全開總入球1:0，包括鬥弱旅阿爾巴尼亞、拉脫維亞及安道爾的心態不變，今場鬥世界排名17位的烏拉圭，是近一年多以來，難得遇上世界排名前20名內的好手，更不會輕敵。烏拉圭在外圍賽作客區內傳統勁旅巴西及阿根廷開局亦不落下風，總計9戰外圍賽作客上半場共入2球失3球，今場同樣先守為敬。

半場入球大細推介：[1.5]球細 英格蘭在世盃4場主場外圍賽，場均角球得7個及失2個，杜曹的4-2-3-1陣式，擁有不少出色的翼鋒，但主力中鋒哈利卡尼今場避戰，兩翼沉底進攻機會會減少。三獅反而多由翼鋒快放帶球入中路突破，但遇上防守嚴密的烏拉圭防線，主隊下半場輪換後，側擊博角球機會會再減少。烏拉圭由比爾沙任主帥，踢法注重中場逼搶，遇強敵用4-2-3-1陣式制敵，由達雲紐尼斯掛帥攻堅。計9場世盃作客場均角球10.1個，但作客遇較強對手，烏拉圭戰術更保守，外圍賽作客鬥巴西及阿根廷，兩場場均只有7.5個角球。

開出角球大細推介：[10.5]球細 英格蘭防守密不透風，就算本身仍擅於製造角球，但每能成功壓制對手無法取得大量角球，計去年連友賽共6戰主場，上半場場均只失1.3個角球。烏拉圭在今屆世盃外圍賽9戰上半場場均只有4.7個角球，其中作客巴西及阿根廷上半場俱跟對手合力炮製僅4個角球。雙方今場試陣味濃，難望開局展開角球大戰。 半場開出角球大細推介：[5.5]球細 英格蘭各項賽事計已寫下6連勝不失球佳績，並全部領先上半場，王者風範。今場迎擊作客開局入球能力極弱的烏拉圭，主隊有望先排較強陣容下，領先半場。

半場主客和推介：主勝 英格蘭對上一次友賽在主場鬥威爾斯，在上半場已遙遙領先下，下半場輪換後未有再入球。杜曹今場賽前已明言會留部份精銳，在下戰鬥日本出場，慎防球隊今場易邊後換入邊緣國腳出場爭取表現，整體實力及默契再削，保住勝局了事，今場宜博主隊小勝。 讓球主客和推介：和局