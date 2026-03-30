中國國家足球隊周二下午繼續在國際足協推出的全新系列賽出場，今次轉戰澳洲墨爾本，迎擊非洲好手喀麥隆，新帥邵佳一繼續領軍爭取佳績。

喀麥隆去年在世盃外非洲區附加賽出局後，年初的非國盃戰至8強亦不敵東道主摩洛哥止步；今次澳洲之旅，主要以經驗不多的年輕國腳為主，未有明確的追逐目標。門將奧拿拿、英超球星、中場卡路士巴利巴及前鋒麥比奧莫缺席；球隊上仗尾段失守，0比1不敵主隊澳洲，延續鋒力不足的問題，近10場國際賽8次總入球2球或以下。國足由邵佳一首次正式帶隊出戰，首戰在悉尼鬥世盃決賽周隊伍庫拉索，加入不少U23亞洲盃亞軍功臣作生力軍，大軍表現充滿朝氣；加上對手攻力平平，國足最終以2比0勝出，今場面對牌面更強的非洲球隊，預料國足仍會以穩守突擊制勝，全場入球不會多。

入球大細推介：[2.5]球細

「不撓雄獅」喀麥隆近年表現下滑，今屆世盃外圍賽屈居首名出線的佛得角之後，主要是客場成績欠佳，表現慢熱，計外圍賽5戰作客上半場只入1球。如今主要集合各地西歐球會搵食的年輕國腳，出戰今次澳洲之旅兩場國際賽；喀麥隆首戰鬥澳洲大部分時間悶戰居多，中框攻門極少，上半場踢成0:0，今場輪換陣容練兵，預料亦不易早破僵局。國足上仗開局觀感跟以往截然不同，迅速進入比賽節奏，前場球員積極壓逼，雖然控球百分比稍為輸蝕，但上半場成功限制對手零中框攻門，並憑一次突擊得手，驚喜領先。今場上半場體力充沛時，仍有力跟非洲好手抗衡，預料開局又是「細」均力敵之戰。

半場入球大細推介：[1.5]球細

喀麥隆主要以4-3-3陣式為主，球員步大力雄，踢法直接，攻守轉換快速，但甚少利用側擊；計今屆世盃外圍賽5戰作客，就算對手普遍實力不強，場均只有6個角球。上仗對澳洲的進攻組織力不足，全場合共只跟對手炮製7個角球；今場遇上打防反的國足，預料產生的角球亦不會多。國足上仗鬥庫拉索，主打主帥慣用的4-2-3-1陣式的德國式風格，搶得皮球作高速反擊；結果藉對手中路守將兩度犯錯贏波，該場全場只有7個角球，今場對手守將的作風預計比庫拉索硬朗，國足更難在邊路進襲博角球。

開出角球大細推介：[9.5]球細

喀麥隆上仗以年初在非洲國家盃冒起的利華古遜小將前鋒基斯甸高法尼，作單箭頭，但表現形同虛設；球隊上半場曾經利用側擊支援進攻，但作用不大，上半場只合共錄得4個角球。國足上仗遇表現同樣未符合期望的庫拉索，反而上半場可以利用快速反擊壓制對手，在角球數目佔先；但今場遇上作風硬朗的喀麥隆，預計會跟對手搶中場居多，開局難演角球大戰。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

喀麥隆在世盃非洲區外圍賽5戰作客4次開出半和，上仗鬥澳洲兩隊上半場只合共交出1次中框攻門，半場0:0，慢熱成習慣。中國上仗贏波後，世界排名升一級至92位；而今場對手喀麥隆排名45位，國足考驗將會更大，亦未必再有上仗上半場補時突襲得手的驚喜鏡頭出現，半場打和機會甚濃。

半場主客和推介：和局

國足為爭取在下年亞洲盃決賽周升至第二檔次席位，以避開部份強敵，戰意較強可補對戰實力不足。喀麥隆門將伊柏斯上仗曾救出澳洲主射的12碼，表現穩健；今場國足前鋒不易得逞，預計打和機會亦高。