博洛主場「細」發「維」

歐霸盃8強首回合周四深夜續戰，其中意甲博洛尼亞鬥來訪的奪標熱門阿士東維拉。 博洛尼亞以歐霸大聯賽第10名轉戰淘汰圈附加賽，結果兩回合俱勝1:0下，淘汰挪超白蘭恩；之後16強跟羅馬上演意甲內訌，博洛尼亞在主場先和1比1下，次回合作客激戰至加時驚險勝出。這支意甲中上游隊伍，計季內6場歐戰主場，4次總入球在2球或以下，近期主場踢法相當保守，今場又會以守為攻伺機突擊。上屆歐聯8強分子阿士東維拉，由曾4奪歐霸的西班牙名帥艾馬利繼續領軍，今屆轉戰歐霸自然備受注目，大聯賽以第2名直入16強，期間4場作客只入6球失3球；上圈鬥法甲實力分子里爾，作客先勝1:0下，兩回合計贏3:0過關，在歐戰累積不少大戰經驗下，今場作客不會躁進。

入球大細推介：[2.5]球細 博洛尼亞今季在意甲及歐洲戰線成績只算平穩，未見突出，主場尤其慢熱，在意甲主場15戰上半場只入4球失7球；計歐霸6戰主場上半場4次總入球在1球或以下。阿士東維拉跟博洛尼亞踢法特性相近，球隊計英超作客上半場15戰只入6球失9球，計歐霸5戰作客的上半場3次總入球在1球或以下。兩隊在今屆大聯賽曾於維拉主場交手，當時維拉上半場一早領先1:0，最終保住勝局。 半場入球大細推介：[1.5]球細 博洛尼亞近期多用4-1-4-1或4-2-3-1陣式出擊，由於多位前線好手包括達寧加、贊斯奧特加特及賓查杜明基斯，先後受傷，影響進攻組織力，近期角球數字大減，計意甲主場場均平均只有8.6個角球。季內歐霸只入2球的掛頭牌箭頭辛迪亞高卡斯迪路，孤掌難鳴，預料無法帶領隊友炮製大量角球攻勢。阿士東維拉主要踢4-2-3-1陣式，注重搶中場控球權，再交兩翼快放，配合中鋒突入對手中路破門；作客踢歐戰的進攻模式比英超更保守，場均只有8.2個角球。

開出角球大細推介：[10.5]球細 博洛尼亞近期表現相當反覆，由於鋒力大削，連帶上半場跟對手製造角球機會亦大減，近兩場意甲上半場場均僅開出2個角球。阿士東維拉踢歐霸的壓力較英超細，守得較為輕鬆；季內5戰歐霸作客上半場場均只錄得4.2個角球，尤其客場遇上守優於攻的球隊，包括上圈訪里爾的上半場，只合共炮製4個角球。 半場開出角球大細推介：[5.5]球細 博洛尼亞季內不單在歐戰主場上半場開出1勝4和1負的平穩戰績，計意甲15戰主場上半場亦有10場和波之多，兩大戰線的上半場和波所佔比率一樣。阿士東維拉計英超上半場作客錄得15戰2勝8和5負的平庸戰績，同樣在季內5戰歐戰作客遇上牌面較弱對手，上半場只能錄得1勝4和成績，可見由「歐霸之王」的主帥帶領下，阿士東維拉開局作風傾向保守。