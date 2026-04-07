彭拿路「半細」使命必「達」

聖達菲以2025年哥倫比亞首階段聯賽冠軍身分，直入自由盃分組賽，是該隊自2021年後首次，上屆在自由盃第二圈外圍賽已被淘汰出局；可惜今年進入新一季聯賽，聖達菲表現大為失色，聯賽暫排中下游位置，其中主場7戰2勝3和2負只入9球失9球，今次難得再亮相南美洲頂級比賽舞台，必先穩陣行事。南美洲其中一支老牌勁旅、來自烏拉圭的彭拿路，以去年烏甲總亞軍身分，連續3屆躋身自由盃分組賽，大賽經驗豐富，上兩屆先後躋身四強及十六強。球隊今屆開局順利，聯賽位居前列，其中5戰作客4勝1負只失2球，今場作客仍會穩中求勝。

入球大細推介：[2.5]球細

聖達菲對上一次參加南美球會賽事的分組賽是2023年的南球盃，當時計主場2勝1負，上半場總入球全開1球。該隊今年7戰國內聯賽主場，不計勝負6次上半場總入球1球或以下，仍然相當保守。彭拿路有強隊風範，開季聯賽作客5戰上半場錄得0失球，上屆在自由盃分組賽作客上半場同樣3戰0失球，能征慣戰，今場無懼作客哥倫比亞。

半場入球大細推介：[1.5]球細

聖達菲主要踢4-2-3-1陣式，隊內無一現役哥倫比亞國腳，前線兩大數糊人物分別是年逾四十的箭頭洛達列加及另一助攻了得的老將翼鋒奧馬費南迪斯，但活力不足；中場重心丹尼爾托利斯年事亦高，開季以來個人入球及助攻欠奉，今場遇上南美傳統勁旅，主隊相信不易用兩翼側擊製造角球攻勢。彭拿路主要踢4-2-3-1陣式，絕大部份為國內土炮好手，年輕箭頭馬迪亞斯阿雷素，配合哥倫比亞外援雷斯安古路及另一翼鋒基斯頓東尼，3人活力十足把握力強，共已佔去球隊季內聯賽六成以上的入球數字。彭拿路作客擅長控球在腳，突入對手腹地爭取入球，季內在烏甲場均角球只有7個，少用側擊。