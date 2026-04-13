歐霸盃8強次回合周四深夜全面開戰，其中英超護級球隊諾定咸森林，返主場迎戰葡超「一哥」波圖，首回合踢成1:1。 諾定咸森林今屆難得出戰歐霸，就算未必全力出擊，但表現卻遠比踢英超好。他們在淘汰圈附加賽踢走費倫巴治，然後16強打敗歐霸大聯賽「三哥」米迪蘭特；但該兩圈主場比賽同樣是主場輸波，靠客場贏波過關。森林計近7戰主場6次開出總入球2球或以下，今場仍會開局求穩。波圖貴為葡超「一哥」，以往更是歐聯常客；今屆以歐霸大聯賽第5名直入16強，但主強客弱特性明顯，季內5場歐戰作客4次開出總入球2球或以下，今場亦是「細」均力敵一戰。

入球大細推介：[2.5]球細 諾定咸森林季內英超主場上半場，16戰只入7球，是全英超上半場入波最少的其中一支主隊。球隊已在早前歐霸大聯賽主場跟波圖交手，當時上半場領先1:0，該隊計近兩圈歐霸主場上半場更0入球。波圖不論在葡超或歐戰，作客霸氣不及主場，計季內葡超作客15戰，上半場只入11球失3球；以季內歐戰5場作客上半場計，4場不勝兼當中全開總入球1球或以下，只怕今場開局中場混戰居多。 半場入球大細推介：[1.5]球細 諾定咸森林季內多次易帥，但同樣以4-2-3-1陣式主導，由於英超戰線同樣重要，球隊會起用不少副選出戰歐霸，但踢法會以簡單兩翼側擊快放予箭頭攻門為主，季內英超主場場均開出10.2個角球；計季內歐霸6戰主場場均亦有10.3個角球，包括鬥波圖開出11個角球，數據貼近。波圖喜用4-3-3陣式，球隊幾位曾經在英超搵食的中堅包括堤亞高施華、碧拿歷克及積及基奧柯，死球上前助攻大排用場；在缺少養傷的首席中鋒奧摩洛迪安壓陣下，中前場踢法會變得更靈活，更重側擊食糊，預料會如上次在森林主場交手一樣，兩隊展開角球大戰。

開出角球大細推介：[9.5]球大 諾定咸森林首回合作客，先重用傷癒的老牌英式中鋒基斯活特掛帥，今場相信會照辦煮碗，以求多作側擊快放傳中，用高空波炸散客軍防線。球隊已連續4場歐戰上半場跟對手合力炮製每場5個角球，計季內歐戰6場上半場場均更多達5.8個角球。波圖進攻重心已落在兩翼包括保查辛斯，以及連續兩仗歐戰士哥的威廉高美斯身上，今場客軍側擊威力同樣不容輕視。 半場開出角球大細推介：[4.5]球大 兩軍8強首回合交手，上半場踢成1:1後，下半場陷於膠著，一向守優於攻的森林全靠門將出色表現，保住不敗而回。森林計本季英超主場16戰上半場錄得10場和局；近兩場歐戰上半場更只得1和1負0入球，今場亦不急於搶攻。波圖歐戰上半場同樣慢熱，季內5戰上半場只有1次領先；今場主客對調，波圖會先求不敗，再伺機進攻。

半場主客和推介：和局 森林雖然季內兩次跟波圖交手，錄得1勝1和稍佔上風，但始終心繫英超護級，多用副選踢歐霸，上圈次回合要苦戰至互射12碼，才能打敗挪超球隊晉級；今場跟季內歐戰作客成績遠不及主場的波圖，爭勝各有隱憂，預計法定時間又再打和，要戰至加時甚至互射12碼分高下的機會不低。 主客和推介：和局