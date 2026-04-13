利加大學主場得「米」

利加大學近年在南美盃賽戰績出色，2023年捧走南球盃，2024年自由盃分組賽以小組第三，轉戰南球盃16強出局，去屆更升呢打入自由盃4強才被巴甲豪門彭美拉斯淘汰。這支南美洲傳統勁旅，季初在國內聯賽表現未算標青，但上輪自由盃分組賽作客1:0絕殺玻利維亞的阿爾韋斯列迪，防反踢得出色，今次返回主場遇上巴甲球隊，一如近屆踢法會穩中求勝。米拉索上屆升班即以巴甲第4名佳績，直取本屆自由盃分組賽資格。同樣地，在本季巴甲開局表現不太理想的米拉索，上輪分組賽主場鬥上屆南球盃盟主、阿甲的拉魯斯，於勢均力敵下以1:0勝出，一出大場面即取得球會史上首場國際賽事勝仗，今場信心滿滿下作客厄瓜多爾，當然會期望先求穩守，預料全場入球不會多。

南美自由盃分組賽次輪周二起開戰，其中厄瓜多爾勁旅利加大學將於G組主場對首輪同響頭炮的巴甲奇兵米拉索。

利加大學主要踢4-2-3-1或5-3-2陣式，隊內擁有兩名現役厄瓜多爾國腳，包括門將干沙路維利及前鋒贊拿哥度素，擅長守穩配合快速突擊制勝。上輪分組賽便靠門將干沙路維利屢救險球，再靠一次邊路突擊，全場跟對手合力炮製12個角球，返主場更擅長製造角球攻勢。對手米拉索主要踢4-2-3-1陣式，隊中左翼衛連拿度文路爾貴為上屆球會的巴甲首席射手，可知球隊側擊厲害。球隊進攻主要交兩翼邊路發難為主，上輪分組賽跟對手合力製造13個角球。米拉索更靠一次角球攻勢，由中堅祖奧域陀卡路爾頭槌建功奠勝，今場作客硬撼南美洲勁旅，估計客軍的死球攻勢會是博入波的主要本錢。

利加大學近年在國內聯賽名列前茅，今年開局則表現平平，輸多贏少，計聯賽主場4戰只得1勝入2球，其中上半場跟對手全開總入球1球或以下，作風變慢熱。米拉索季初在巴甲成績大跌，聯賽作客4戰只得1分，上半場全部落後，今次是歷來首次作客出戰國際頂級賽事，勢處下風。

開出角球大細推介：[9.5]球大

利加大學主場踢法未算急進，季內聯賽主場上半場場均只有4.5個角球，上輪分組賽上半場只跟對手合製3個角球。米拉索上季在巴甲打出好成績，但上半場作客場均只有4.6個角球，今季季初成績走樣，出戰巴甲作客上半場場均跌至2.5個角球，今場開局主守為主，上半場難合演角球大戰。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

利加大學近年在主場是巴甲球隊剋星，單計上屆自由盃由16強起，連續3圈遇上巴甲對手，上半場全勝兼0失球，今場對手更只是大賽初哥，預料主隊仍有望一早打開缺口。米拉索季內4戰巴甲作客上半場全部先落後，今場亦不易企穩陣腳。