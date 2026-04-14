迪華利「半勝」供「大學」

迪華利亞獨立隊近年在國內聯賽舉足輕重，連續兩屆受制利加大學得亞軍後，去年成功封王，直取今年自由盃分組賽入場券，並且是連續7屆出戰這項南美大賽。球隊一向擅踢主場，計開季4戰國內聯賽主場，場場最少入2球，今場返回地頭踢自由盃，必主攻出擊求開勝門。委內瑞拉中央大學去年封王聯賽，是自1957年以來首次，同年曾參加上屆自由盃外圍賽，但在第2圈已被淘汰。該隊今年開局氣勢如虹，聯賽排前列作客踢法進取；上輪分組賽靠尾段連入2球，氣走巴拉圭的利伯泰迪，今場作客亦不會退縮。

迪華利獨立隊主要踢4-2-3-1或主攻的4-3-3陣式出擊，攻中艾斯維亞是唯一現役厄瓜多爾國腳，遠射了得，在中場主導進攻；包括交兩翼側擊傳中予今年加盟的巴拉圭老牌箭頭卡路士干沙里斯攻堅。球隊上輪自由盃下半場捱打下，守將不斷要輸角球解困，單計下半場已失9個角球；今場返客為主，形勢截然不同，預料仍以兩翼進襲客軍防線。委內瑞拉中央大學主要踢4-2-3-1，隊內唯一委內瑞拉國腳祖雲尼玻利瓦爾，貴為隊中首席射手，跟擅射的兩翼祖安古斯達及森美爾蘇沙攻堅，極具侵略性；但球隊喜用全場逼搶博對手失誤，防線亦會暴露不少空間出現危機，聯賽客場失球不少，今場有望跟主隊展開角球大戰。

開出角球大細推介：[9.5]球大

迪華利獨立隊主場急進，開局搶攻居多，近期聯賽主場角球數目有急升趨勢，單計近2場聯賽主場場均開出6.5個角球，遇弱更肯放膽進攻。委內瑞拉中央大學國內聯賽作客戰績硬淨，開局即會全進取，但單計開季上半場6戰場均上半場失2.1個角球，今場遇上擅攻的主隊，預料上半場失角球數字不會少。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

迪華利獨立隊自由盃出賽經驗豐富，上屆分組賽主場上半場曾2:0領先阿甲勁旅河床；加上季內4戰聯賽主場上半場錄得3勝1和，今場有力早開缺口。委內瑞拉中央大學始終是自由盃分組賽「新丁」，上仗靠主場贏波，但防線一度風聲鶴淚；未先被追和有幸運成分，3個入波亦主要靠對手防線出錯，今場硬撼強敵，注定開局捱打。