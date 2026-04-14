施恩施雅奴「半勝」打「卡」

施恩施雅奴近年不時靠秘魯聯賽中上游的排名，得以出戰南球盃；並連同上屆已連續兩年在第1圈比賽藉互射12碼勝出，打入南球盃分組賽，上屆更突破高位躋身16強才止步。球隊在首輪分組賽，大部份時間捱打下，作客1:1逼和烏拉圭的拿斯派達斯青年；但今次返主場遇上實力一般的卡貝略港，形勢截然不同，仍可穩中求勝。卡貝略港同樣藉去年委內瑞拉聯賽中上游排名，得以躋身今屆南球盃第1圈，但主場只能悶和同來自委內瑞拉的莫納加斯，靠射贏12碼打入今次分組賽。球隊在首輪南球盃主場爆冷氣走巴甲明尼路，但球隊作客戰力會打折扣，開季聯賽6戰作客1勝3和2負，其中4戰總入球開出2球或以下，今場作客當然主守為主。

入球大細推介：[2.5]球細

施恩施雅奴在南球盃主場表現傾向慢熱，連同上屆，對上5戰南球盃主場上半場只錄得1勝3和1負，包括在今屆第1圈跟同來自秘魯的梅格悶和半場。卡貝略港近年在南美兩大盃賽游走，但表現差強人意，2023年及2025年南球盃分組賽俱包尾收場；球隊不論在國內及國外作客比賽，入球能力都會減弱，計對上4場作客上半場全開總入球1球或以下。

半場入球大細推介：[1.5]球細

施恩施雅奴主要踢4-2-3-1陣式，上屆球隊聯賽首席射手、攻中阿歷真度漢保，配合三位外援好手、高大箭頭卡路士卡沙斯、兩翼尼里賓迪拿及基斯甸伊斯彭拿攻堅。球隊強調傳控及邊路傳中，上仗南球盃雖然全場下風居多；但不斷由基斯甸伊斯彭拿在右路側擊傳中，最終由中鋒卡路士卡沙斯接應傳中球頂入扳平，全場跟對手合力炮製10個角球。卡貝略港主要踢4-3-3陣式，注重中場逼搶，在上仗南球盃同樣以右翼科里斯巴里奧斯最搶鏡，兩個入球同樣是由右路傳中入波，今場多用側擊博角球會是搶分板斧之一。