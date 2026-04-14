法林明高超班一定「德」

南美自由盃次輪分組賽周五早上，由上屆盟主、巴甲勁旅法林明高，在A組主場迎戰哥倫比亞的麥德林獨立。 法林明高近年傲視南美洲球壇，貴為2019、2022年及上屆自由盃盟主，更在去年夏天世界冠軍球會盃躋身16強，風頭十足；並以去屆巴甲冠軍身分，今次是連續第10屆參賽自由盃。球隊上月辭退功勳主帥菲臘比路爾斯，由前法甲摩納哥教練查甸接手，戰績回穩，計主場已寫下4連勝，包括近2場巴甲勝仗各入3球。今場是法林明高今屆自由盃首度在主場出戰，這支南美雄師必定全攻出擊，爭取分組賽開局連捷以振聲威。麥德林獨立以上屆哥倫比亞聯賽亞軍身分，繼2023年後再次取得自由盃入場券，結果在今屆外圍賽先後淘汰兩支烏拉圭甲組球隊，打入分組賽；期間兩圈的兩場作客比賽都取得入球，踢法未見退。

入球大細推介：[2.5]球大 法林明高質高但不急進，上仗自由盃首輪分組賽作客秘魯FC古斯高，半場跟對手打成平手，但下半場才發力贏波；計巴甲季內4戰主場上半場全開總入球1球或以下。麥德林獨立上仗自由盃首輪分組賽主場鬥阿甲學生隊，半場落後0:1；球隊在新一屆哥倫比亞聯賽水準下跌，計聯賽作客上半場8戰不勝只入1球失4球，今場遇上強敵，必求先守。 半場入球大細推介：[1.5]球細 法林明高主要踢4-2-3-1陣式，上仗自由盃的中場重心是年初由英超韋斯咸回歸巴甲的盧卡斯柏基達，配合快馬干沙路柏拉達及佐治卡拉斯高，支援老牌箭頭般奴漢歷基賓圖，輪換出戰自由盃仍然威力十足；首個入球正是由翼衛傳中由般奴漢歷基賓圖頂入，全場共開出12個角球。早前在南超盃主場鬥拉魯斯，同樣錄得12個角球，進攻侵略性猶勝出戰巴甲。麥德林獨立踢4-4-2為主，隊中無現役哥倫比亞國腳，來自阿根廷的費迪斯維斯基及「土炮」法蘭斯高查維拉，前線活力範圍廣，侵略性強；球隊對上兩圈自由盃作客，場均開出10.5個角球，兩戰角球數目皆比對手多，反映重視角球攻勢，上仗自由盃主場逼和學生隊的入球，正是靠下半場角球攻勢產生。

開出角球大細推介：[9.5]球大 法林明高同樣地在盃賽上半場的角球數字，比季初的巴甲為高，單計上仗南超盃主場及上仗自由盃作客，上半場同樣取得4個角球。大軍陣容鼎盛，輪換能力足，今場先任正選的一眾前線快馬，有望開局即快速進襲，多博角球望撕破對手防線。麥德林獨立踢法粗枝大葉，中前場多用速度望壓過對手，控球能力不高，國內聯賽作客戰績反覆，但卻往往能取得一定角球數目；計聯賽作客上半場均開出5.1個角球，對上兩場自由盃作客上半場場均5.5個角球，今場又會期望多博角球，在對方禁區造成混亂。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大 法林明高在自由盃出賽經驗豐富，上屆由分組賽計起至四強，6戰主場計上半場開出4勝1和1負，期間上半場只失2球，在南美大賽遇上較弱對手，仍有把握領先半場。麥德林獨立今季在國內聯賽徘徊中下游，尤其在聯賽作客上半場計8戰不勝，今場作客巴甲勁旅，預料難望在早段保住不失。 半場主客和推介：主勝 法林明高上屆自由盃3戰主場分組賽，兩次最少淨勝對手2球或以上，等閒之輩不易抵擋；近期攻力再次提升，近3場巴甲主場更全勝對手最少2球，主力鋒將包括路爾斯阿拿奧祖及迪阿拉斯卡達，若然又再下半場出場，攻力更猛。麥德林獨立大賽經驗遠不及對手，季內主客場勝率同樣偏低；首輪自由盃也未能藉地利打開勝門，近況再度轉弱，今場估計下半場體力下降後，防線漏洞更多。

讓球主客和推介：主勝