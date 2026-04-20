德國盃4強周四深夜續戰，其中衛冕的史特加，主場鬥來訪的另一德甲好手弗賴堡。

衛冕的史特加季內4戰德盃全部作客出戰，結果除第1圈外，其餘3場零封對手過關，攻守俱備；球隊自從早前歐霸16強出局後，踢法大開大合，現時距決賽只一步之遙，今場主場出擊必定主攻。弗賴堡對上一次在德盃的佳績，已是2021/22年球季取得亞軍，上屆在16強作客1:3不敵最終得亞軍的比勒費爾德出局。弗賴堡季內在德盃晉級歷程跌跌蕩蕩，包括上圈只靠互射12碼淘汰哈化柏林，但在早前歐霸8強賽雙殺切爾達入4強，包括作客贏3:1，季尾戰意澎湃，今場無懼鬥攻。

入球大細推介：[2.5]球大

史特加季內鬥德甲對手，上半場傾向穩中求勝，計德甲上半場15戰主場只入15球失5球，今季在德盃4戰上半場合共失1球。弗賴堡今季在德盃4戰上半場同樣只失1球，計德甲上半場15戰作客只入5球失6球；以該隊對上3次作客史特加全敗兼0入球，上半場先求不失為上策。

半場入球大細推介：[1.5]球細

史特加主要以4-2-3-1陣式出擊，由於球隊已在歐霸出局，估計在德盃會沿用強陣出擊，踢法重中場逼搶。箭頭迪米洛域及攻中安達夫在季內德盃入球及助攻不缺，兩翼基斯富列治及利維寧更是助攻能手；球隊季內主場踢歐霸，場均角球10.5球，較出戰德甲為高，今場有力帶動對手展開角球大戰。弗賴堡作客多以4-2-3-1陣式出戰，打防反為主，季內無論出戰聯賽或盃賽，主力陣容出場時間平均，箭頭以伊戈馬坦奴域或盧卡斯賀拿為重心；鈴木唯人、基科後上支援亦為盃賽進攻要角，季內大小盃賽作客9戰6次總角球在10球或以上，守將無懼輸角球解困，上圈作客哈化柏林亦各自交出5個角球。

開出角球大細推介：[9.5]球大

兩隊近年在史特加主場交鋒，甚少即開出角球大戰，計當中對上3次場均只有4.3個角球。史特加6戰歐霸主場上半場場均4.6個角球，而弗賴堡踢盃賽作客上半場傾向保守，連帶角球數字亦偏低，季內歐霸連德盃作客上半場場均只有3.2個角球。

半場開出角球大細推介：[5.5]球細

史特加聯賽穩居前列，德盃肩負衛冕重責，主場出擊充滿戰意；對上3次主場跟弗賴堡交手，上半場2勝1和0失球，計季內聯賽主場上半場勝出率亦高達六成六，今場亦有力在早段打開缺口。弗賴堡踏入今年每逢作客多數變得慢熱，累計11戰上半場有10場入球交白卷，今場遇上聯賽排名更高的對手，只怕難捱對手開局猛攻。

半場主客和推介：主勝

史特加對上3次主場交手全勝兼0失球，季內德盃表現及現時決心皆在弗賴堡之上。弗賴堡季內德甲作客跟前列球隊交手，包括鬥拜仁慕尼黑、史特加及RB萊比錫全敗而回，遇強即屈特性明顯，今場可捧主勝。