森林主場「細」鬥維拉

諾定咸森林自從今年二月易帥後，表現終於漸入佳境，雙線發展仍能兼顧得宜，其中歐霸8強靠主場1:0打敗葡超「一哥」波圖，兩回合計贏2:1打入四強；鬥強隊喜以防反戰術跟對手周旋，計今年11戰主場8次開出總入球2球或以下，今場面對互相熟路的英超對手，仍會求穩不用搶攻。阿士東維拉由「歐霸之王」主帥艾馬利領軍，英超長期居前列位置，在歐霸賽場愈接近冠軍，表現愈有說服力，進入淘汰賽16及8強合共4戰全勝只失1球。阿士東維拉四月中旬已跟當時主場的諾定咸森林在英超交手，當時1:1未分高下；今場4強首回合先作客，阿士東維拉亦會沿用歐戰作客保守風格，謀定而後動。

英超內訌，一觸即發！歐霸盃4強首回合周四深夜捉對廝殺，其中英超代表狹路相逢，諾定咸森林迎戰阿士東維拉。雙方各擅勝場，今場預料入球不會多。

諾定咸森林季內英超主場上半場17戰只入7球，是全英超上半場入波最少的其中一支主隊；進入淘汰圈附加賽主場計起，3戰主場上半場只攻入1球，所入1球正是上圈鬥波圖時，在對手早段少踢一人下取得。阿士東維拉雖然站穩英超前列，但作客一向保守，季內英超作客17戰上半場只入7球；貴為歐霸奪標大熱，他們對上3場歐戰作客上半場0失球，防守滴水不漏，只是近年作客諾定咸森林未佔上風，今場開局應是「細」勢力敵格局。

諾定咸森林以4-2-3-1陣式主導，側擊及死球攻勢為爭勝原動力，老牌柱躉箭頭基斯活特近期復出擔正，增加進攻變化；季內英超主場場均開出11.1個角球，單計該隊已佔6.6個，角球主導比賽形勢明顯，計季內歐霸7戰主場場均亦有10.2個角球，數據接近，今場或會多用死球攻勢，增添贏波本錢。阿士東維拉同樣踢4-2-3-1陣式，注重搶中場控球權，再交兩翼快放配合箭頭攻堅；計英超作客場均開出9.6個角球，場均取得的角球數目更比主隊稍多，上次跟諾定咸森林交手，雙方合力炮製10個角球。阿士東維拉自恃實力較強、反擊更有力量，無懼跟對手展開角球大戰。

開出角球大細推介：[9.5]球大

來到四強，現時在英超護級形勢不俗的諾定咸森林或見獵心喜，仍用強陣出戰歐霸；包括歐霸已攻入7球的箭頭伊戈捷西斯仍會擔正，增強前場牽制力。諾定咸森林季內7戰歐霸上半場場均開出5.5個角球，當中絕大部分場次的上半場角球數目領先對手。阿士東維拉歐戰防守硬朗，抗壓力強，無懼輸角球，上次作客鬥諾定咸森林上半場計角球比分輸1:4，形勢亦略處下風，最終保不敗而回，

半場開出角球大細推介：[4.5]球大

諾定咸森林季內英超主場上半場17戰2勝10和5負，踢法傾向慢熱，對上一次主場在英超迎戰般尼更半場落後；歐戰主場近3戰上半場勝和負各1，遇強手時防守更會留神，以免早陷苦戰。阿士東維拉季內英超作客上半場2勝9和6負，平平無奇；計季內歐戰上半場作客則錄得2勝4和不敗，上次跟諾定咸森林交手，半場亦不分高下。