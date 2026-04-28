麥德林獨立「角細」有段「古」

幾經艱苦打入南美自由盃分組賽的哥倫比亞麥德林獨立，開局兩戰不勝；周五早上主場迎戰同組包尾的秘魯球會FC古斯哥，預料勝望較濃，但兩軍側擊力同樣不強，角球「細」盤更值博。 麥德林獨立以上屆哥倫比亞聯賽亞軍身份，繼2023年後再次取得自由盃入場券，結果在今屆外圍賽先後驚險淘汰兩支烏拉圭甲組球隊，打入分組賽；但先在主場1比1逼和學生隊，次輪作客1比4受挫衛冕的法林明高，對手太強未開勝門不足為辱。球隊連同外圍賽季內3戰自由盃主場不敗，共入3球失2球；國內聯賽主場戰績只列中游，就算今場對手不強，只能穩中求勝。FC古斯哥以上屆秘魯聯賽亞軍身份，直入自由盃分組賽，是自2018年以來首次；但球隊近年少有機會參加洲際比賽，去年在南球盃第一圈出場即出局，今次在首兩輪分組賽全敗僅入1球，球隊自3月尾易帥後戰績反覆，入球能力不足，今場只能打守勢波。

入球大細推介：[2.5]球細 麥德林獨立季內3戰自由盃主場，半場不勝只入1球，上次主場上半場更0:1落後學生隊，該隊在國內聯賽主場的上半場成績亦低迷。FC古斯哥新季在秘魯聯賽表現下滑，敗仗不少；但除了早前聯賽作客慘敗利馬聯腳下，其餘5戰作客上半場不敗合共只失2球，上次自由盃作客學生隊的上半場亦不敗，顯示球隊開局有一定韌力。 半場入球大細推介：[1.5]球細 麥德林獨立踢4-4-2或3-4-3為主，攻擊主將阿根廷的費迪斯維斯基及「土炮」法蘭斯高查維拉，活力範圍廣侵略性強，但在洲際賽事遇強手，進攻組織力不強；球隊季內3戰自由盃主場，場均只開出7.6個角球，跟國內聯賽風格大開大合迥異。FC古斯哥作客強敵主要以4-2-3-1或5-3-2陣式出戰，前線獨留阿根廷老將前鋒費根度卡利祖打反擊；季內客場比賽場均只錄得6.7個角球，上仗自由盃作客鬥學生隊，該隊全場更錄得0角球。

開出角球大細推介：[9.5]球細 麥德林獨立踢法粗枝大葉，中前場球員多用速度望壓過對手，在洲際賽事開局保守，不會太進取，季內3戰自由盃主場上半場場均只開出3個角球。FC古斯哥客場近績大起大跌，但防守不濟之餘，解圍多向前場，少輸角球；另外亦難以利用側擊製造入球機會，計近5戰作客上半場場均只取得1個角球。 半場開出角球大細推介：[4.5]球細 麥德林獨立今季在國內聯賽主場慢熱，上半場勝率頗低之餘，在季內3戰自由盃主場上半場只錄得2和1負；今場策略估計仍是先打探對手虛實。FC古斯哥季內首戰自由盃作客的上半場，於劣勢下仍能逼和學生隊；季內計作客半場和波亦佔多數，今場又會先守為主，望能製造驚喜。

半場主客和推介：和局 麥德林獨立季內出戰自由盃經驗較今場對手多，近期戰績回升，攻守兼備，今場主場出擊是打開分組賽勝門的黃金機會，小勝對手應可做得到。秘魯近年聯賽或國家隊表現同樣低落，聯同FC古斯哥在內，今屆秘魯共有3間球會躋身自由盃分組賽，一眾代表計頭兩輪分組賽共6戰只得1勝1和4負，FC古斯哥兩戰全敗表現最差，今場難望全身而退。 讓球主客和推介：和局