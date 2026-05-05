阿士東維拉 對 諾定咸森林 維拉贏波有「森」有力

英超內訌，決一生死！歐霸盃4強次回合，周四深夜主客對調再戰；其中落後0:1的阿士東維拉，返主場反擊諾定咸森林，有力在法定時間打敗對手。 兩隊上周中在諾定咸森林主場碰頭，雙方攻勢不少踢法未算保守，各自中框攻門比例較多下，主隊諾定咸森林藉對手禁區內犯手球獲得12碼，就此贏1:0領先首回合。奪標大熱阿士東維拉季內在歐霸主場有王者之風，主場6戰全勝之餘，其中對上4戰主場3次開總入球最少3球，包括8強次回合毫不留手，4:0大炒意甲博洛尼亞，今場精兵盡出在地頭作復仇戰，一樣攻得起。諾定咸森林無懼兼顧英超護級戰，歐戰愈踢愈醒神，季內歐霸作客7戰只曾1敗，抗壓力強；其中近3場歐戰作客俱有入球進帳，今場不會一味死守求和博入決賽。

入球大細推介：[2.5]球大 由上屆的歐聯8強份子，到今屆暫時戰至歐霸4強，阿士東維拉主場開局已打造成堅固城堡，今屆6場歐戰上半場只失1球；今場預期開賽即主動搶攻外，由大賽經驗豐富的門將達米安馬天尼斯把關，亦不易因焗攻先失波。諾定咸森林季內7場作客歐戰未嘗半場落後，合共只失2球，但作客搶攻能力一向平平；計英超作客18戰上半場只入9球，既然有一球優勢在手，今場開局會先守為主。 半場入球大細推介：[1.5]球細 阿士東維拉主要踢4-2-3-1陣式，注重搶中場控球權，再交翼鋒快放配合箭頭攻堅，兩翼衛助攻能力亦強；計英超主場場均開出10.3個角球，季內3次跟諾定咸森林交手，場均開出10個角球，今場會加快行軍速度，帶動對手再一次展開角球大戰。諾定咸森林自從老牌柱躉箭頭基斯活特復出，可轉踢4-4-2雙箭頭陣式，多用側擊之餘，博角球製造門前高空波優勢的次數明顯上升；季內英超作客場均錄得9.8個角球，預期客軍在今場形勢是下風一方，期望多博角球製造入波會是重要部署之一。

開出角球大細推介：[9.5]球大 阿士東維拉上仗聯賽讓不少副選兵擔正，攻力疲乏之餘，上半場錄得0角球，輸波不足為辱。「歐霸之王」主帥艾馬利今場必擺回強陣，爭入決賽；以該隊英超主場上半場場均仍錄得4.5個角球，今場會重拾主場惡氣，開局全方位進攻。諾定咸森林季內英超上半場作客場均角球，比主場更多，多達5.5個角球；其中作客場均失球佔4個，明顯上半場解圍踢出底線輸角球的次數不少，上次主場跟阿士東維拉交手，上半場角球亦落後2:4，今場亦無懼先讓對手在角球數目先佔上風。

半場開出角球大細推介：[4.5]球大 阿士東維拉近期歐戰主場未算急進，計近3場主場上半場只錄得勝和負各1，英超主場上半場勝率亦只有約4成。諾定咸森林季內歐戰上半場7戰錄得3勝4和不敗佳績，近兩次跟阿士東維拉交手亦半場未分高下。查對上3季歐霸四強次回合上半場，主隊一方合共6戰只得1次開出半場勝，今場亦是先互相拉鋸居多。 半場主客和推介：和局 自從諾定咸森林重返英超後，連同今季連續4次作客阿士東維拉全敗收場。畢竟兩軍聯賽排名有一大段差距，阿士東維拉無論計主帥級數、歐戰經驗及攻力，皆凌駕今場對手之上；但雙方睇通對方路數，預計主隊今場法定時間可淨勝對手1球，之後或要鬥至加時甚及互射12碼，阿士東維拉才能成功打入決賽。