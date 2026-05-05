青年體育會 對 波特諾 青年體育會「角細」鬥「波」

哥倫比亞的青年體育會在本屆南美自由盃分組賽，開局3戰不勝；周五早上在本輪自由盃分組賽壓軸戰，迎戰進攻板斧同樣不多的巴拉圭代表波特諾，預料今場開出的角球總數不會多。 兩隊同樣以去年所屬聯賽佳績，直入今屆南美自由盃分組賽，可惜表現未算理想。青年體育會今屆3戰不勝只得1分入1球，球隊對上一次參加自由盃是2024年打入16強，但該屆3場主場分組賽全和對手，總入球全在2球或以下；看來他們在洲際比賽，縱在主場之利兼現時急求開齋，亦只能穩中求勝。波特諾貴為國內傳統勁旅之一，上屆自由盃亦打入16強，但分組賽作客表現平平，當時3戰作客只共入1球；今屆暫時3戰勝和負各1，僅入2球失2球。球隊上月首循環主場跟青年體育會交手，憑下半場一次突擊得手，1:0勝出，今場轉戰作客會更保守。

入球大細推介：[2.5]球細 青年體育會暫時在國內聯賽排第2位，但季內主場戰績未算標青，上半場傾向慢熱，聯賽10戰上半場主場只入7球失6球；上次自由盃分組賽主場鬥巴甲彭美拉斯，靠早段博得12碼先開紀錄，半場領先1:0，今場亦未必有能力開賽即主攻對手得佔先機。波特諾同樣在國內聯賽排第2位，客戰硬淨少敗，季內暫時唯一一場自由盃分組賽作客鬥士砵亭水晶，縱使上半場少踢1人，仍能保持上半場不敗，抗壓力強。 半場入球大細推介：[1.5]球細

青年體育會主要踢4-2-3-1或主攻的4-3-3陣式出擊，主場採前場壓逼對手，球隊聯賽首席射手、老將梅利爾季內3戰自由盃分組賽，全部只以後備身份出場；球隊頓失進攻重心下，另一老箭頭迪奧費路古迪利斯，在自由盃遇強手只能在前線獨自搵食，甚少得到兩翼供應。青年體育會上次自由盃主場鬥彭美拉斯，全場只取得2個角球。波特諾作客踢4-2-3-1防守反擊戰術，前線會靠上次跟青年體育會交手，一箭定江山的阿根廷前鋒莊拿芬托里斯攻堅；球隊中前場球員入球分布平均，側擊力不強，季內3戰自由盃場均只有7個角球，其中作客一戰更錄得0角球。

開出角球大細推介：[9.5]球細 青年體育會主場不急進，踢法實而不華，計今季國內聯賽主場上半場，場均只有3.8個角球；上次自由盃迎擊彭美拉斯，上半場角球輸0:3，今場解圍仍以向前一腳清為主，王牌前鋒留下半場出場搏殺，上半場進攻或更為單調。波特諾計今季國內聯賽作客，上半場場均只有4.2個角球，今屆自由盃開局更保守，3戰上半場場均只有2.6個角球，其中作客士砵亭水晶一戰，兩隊上半場角球齊食白果，開出0:0。 半場開出角球大細推介：[4.5]球細

青年體育會不單在前屆參戰自由盃分組賽時，主場上半場3戰全和，今屆開局模式相似，3戰上半場1勝2和合共只出現1個入球。波特諾今屆3戰自由盃上半場錄得2和1負，包括上月兩隊交手半場踢成0:0，互有攻守；既然客隊暫時出線形勢未算太差，今場不用急於搶攻。 半場主客和推介：和局 小組包尾的青年體育會，剛戰聯賽下半場發力連入4球，4:3反勝國內另一前列分子帕斯度，大大提升今場爭取打開自由盃勝門的決心。上次交手，青年體育會雖敗但全場不落下風，末段更能反壓對手求平反敗局。相反波特諾自從該場勝仗後，4戰不勝狀態平平；季內唯一分組賽敗仗，正是作客尾段失守，不敵士砵亭水晶，今場只怕又會久守必失，寧捧主隊。

主客和推介：主勝