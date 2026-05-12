法林明高入球大發「維」

今屆巴西盃第3圈開始，讓巴甲球隊加入戰團，其中焦點之一法林明高，挾首回合2:1領先優勢，鬥主場特勁的同級對手維多利亞，客軍仍有望憑對賽佔優得利，可博該隊今場最少入2球。 維多利亞前屆升上巴甲後表現平穩，但在巴西盃經常在較早圈數出局。今屆巴西盃第3圈一出場即要對國內傳統勁旅法林明高，兩隊上月在首回合交手，法林明高主場取得大量射門下，只贏2:1。兩隊近6次交手全部總入球開最少3球，預計爭持激烈。 入球大細推介：[2.5]球大

維多利亞季內在巴甲主場開局硬淨，但7戰上半場主場只入5球失3球，踢法傾向謀定而後動，而自升班後3戰巴甲主場跟法林明高交手，上半場錄得0入球。法林明高季內各項賽事成績理想，計巴甲作客8戰上半場只曾1敗共入9球，今場亦有力跟首回合交手，上半場已打開缺口。 球隊半場入球大細：維多利亞[0.5]球細/法林明高[0.5]球大 維多利亞對上6次跟法林明高交手，未嘗一勝之餘，其中4場只在對方身上取得1個入球。相反法林明高近年對戰入球不缺，該6戰其中5戰更每場入2球，今場對手焗攻反撲，法林明高眾鋒將又有機會展示射術。

球隊入球大細：維多利亞[1.5]球細/法林明高[1.5]球大 維多利亞上次交手只是由艾歷克艾魯達一度追平，在巴甲季內主場場均只有8個角球。法林明高人腳鼎盛，中前場進攻組合多變，雖然主力盧卡斯柏基達正在養傷，但另一老將佐真奴近期傷癒再受重用，可以在中場派牌。首席射手柏度古靴美首回合跟老牌箭頭般奴漢歷基賓圖合作，中路突破威力仍強，無懼讓對手在角球攻勢佔上風。法林明高計巴甲季內作客場均只有8個角球，連續4次跟維多利亞交手，全場角球亦是9球或以下。

開出角球大細推介：[9.5]球細 維多利亞主場開局作風慢熱，入肉攻勢每每不多，季內巴甲上半場主場場均只有2.1個角球，今年兩度跟法林明高交手，上半場場均亦只有3.5個角球。法林明高計季內巴甲上半場作客場均只有3.8個角球，近期每場作客開局的角球數字即會漸落下風，但換來上半場的成績卻不輸蝕，今場格局不變。 半場開出角球大細推介：[4.5]球細 維多利亞在巴甲靠主場踢高一班，得以保住整體中游的位置，上半場特性是失球甚少，踢法穩陣，上次交手亦靠一次突擊在上半場逼和對手；而巴甲前列份子法林明高盃謀定而後動，今場或要戰下半場才互相搏鎚。