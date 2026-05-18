水晶作客乏力博「半細」

哥倫比亞的青年體育會在本屆南美自由盃分組賽，開局4戰不勝，周四早上迎戰秘魯球隊士砵亭水晶，主隊有望憑決心較強，打開分組賽勝門之餘，上半場「零封」對手。

青年體育會憑去年在所屬聯賽佳績，直入今屆南美自由盃分組賽，可惜表現未如理想，今屆4戰不勝只得1分入1球；連同上輪主場0:1不敵巴拉圭球隊波特諾，該4場全開「總入球」2球或以下，防守尚可，但攻力欠銳。士砵亭水晶透過兩圈外圍賽，才能殺入自由盃主賽圈，成績尚可；4輪分組賽錄得2勝2負，其中3場開「總入球」2球或以下，但作客入球能力一向偏弱，今場會以1分為目標，難跟對手開出入球大戰。

入球大細推介：[2.5]球細

秘魯體育會在國內聯賽成績差勁，暫排中下游，其中聯賽8場作客上半場只共入3球；首循環主場跟青年體育會交手，就算上半場中段已有多踢1人的優勢，仍無法破門，前鋒質素平平，人仗只是藉對手下半場體力不繼連入2球勝出，今場轉戰作客再鬥，更難在早段有所突破。

球隊半場入球大細：士砵亭水晶[0.5]球細

青年體育會暫時在國內聯賽排第2位，球隊計主場入球數字亦名列前茅；上次跟士砵亭水晶交手，就算因中堅謝明彭拿惡意侵犯對手，上半場領紅牌離場，但青年體育會全場射門亦有十多次，未有退縮。青年體育會計近4戰主場只曾1敗入8球，場均入2球，今場若未能勝出，即肯定小組包尾出局；遇上近6場作客1和5負失14球的士砵亭水晶，主隊主攻下料有不俗收穫。

球隊全場入球大細：青年體育會[1.5]球大

青年體育會主要踢4-2-3-1或主攻的4-3-3陣式出擊，主場會前場壓逼對手，並重用側擊，計聯賽主場場均錄得6.7個角球。球隊聯賽首席射手、老將路易斯蒙尼爾之前3戰自由盃分組賽，全部只以後備身份出場；但上輪自由盃主場對波特諾已改踢正選，意圖加開攻力爭勝，雖然球隊一早失守致敗，但全場錄得10個角球，部署有誠意。

球隊開出角球大細推介：青年體育會[5.5]球大

士砵亭水晶作客主要踢4-1-4-1打防反為主，依賴快速反擊，但球隊連同外圍賽在今屆自由盃8戰，主要出場的6位前鋒合共僅取得3個入球。首席射手菲臘比維素往往先列後備，由老將艾雲艾維拿先行掛帥，活力及把握力平平，季內暫時唯一一場自由盃分組賽作客鬥巴甲勁旅彭美拉斯，上半場該隊錄得0角球，今場開局主守，專心打反擊，難望炮製大量角球。

球隊半場開出角球大細推介：士砵亭水晶[3.5]球細

青年體育會開局慢熱，季內自由盃4戰上半場只得1勝2和1負，計聯賽主場10戰上半場亦只入7球，慣性開局謀定而後動。士砵亭水晶季內各項賽事客戰同樣以穩陣行先，上半場入少失少，包括今屆自由盃3戰作客上半場錄得1勝2和；既然暫時出線形勢未算太差，上半場防守為主亦屬合理部署。

半場主客和推介：和局

青年體育會近期戰績回穩之餘，聯賽主場入球能力不缺，只要今場贏波，仍有機會爭取小組第3名轉戰南球盃，鬥心應未失；上仗交手少踢1人兼作客亦大部份時間不落下風，加上對手士砵亭水晶作客敗仗甚多，今場只怕久守必守，寧撐青年體育會打開分組賽勝門。