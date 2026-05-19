馬卡拉「角大」捧場「安」心

厄瓜多爾的馬卡拉在今屆南球盃分組賽表現，遠勝出戰本土聯賽，暫時4戰過後不敗排小組榜首；周五早上在第5輪壓軸戰，迎擊小組包尾的秘魯代表阿里安沙體育會，有力以凌厲的兩翼側擊，贏波提早取得出線權，今場先取馬卡拉「角球」大。 馬卡拉今屆南球盃先戰第一圈，1:0打敗同來自厄瓜多爾的奧倫斯SC，殺入分組賽後，暫時4戰2勝2和居首，表現令外界驚喜。該隊合共在南球盃5戰有4場開「總入球」2球或以下，洲際比賽踢法穩紮穩打，今場再贏即可提早出線，不用心急搶攻。對手阿里安沙體育會走勢相反，在秘魯聯賽暫排榜首，但在南球盃卻一籌莫展，第一圈2:0淘汰同國家的加西拉索後，分組賽4戰1和3負只入2球，瀕臨出局邊緣，首循環交手主場0:2不敵馬卡拉，今場客戰更無力搶攻。

入球大細推介：[2.5]球細 對上一次參加南球盃已是2021年第一圈即出局的馬卡拉，今次在洲際賽事積極主動，4場分組賽上半場有兩場逼令對手擺烏龍取得入球外；首循環作客阿里安沙體育會踢出精彩的快速反擊足球，上半場已令對手防線在受壓下頻頻犯錯，領先2:0直至完場。馬卡拉今場地頭出擊戰意十足，要在上半場取得入球，難度不大。 球隊半場入球大細：馬卡拉[0.5]球大 秘魯球隊近年在洲際賽事表現平平無奇，暫時在國內聯賽居首的阿里安沙體育會，對上一次出戰南球盃已是2009年，長年缺乏大賽經驗下，表現難以苛求；上次主場對戰10次攻門只得2中框，入球食白果，而暫時季內唯一在南球盃作客出戰的比賽，領先下被圍攻，1:2敗走哥倫比亞的阿美利加，如今排小組包尾，戰意更有疑點，看來不易攻破主隊大門。

球隊全場入球大細：阿里安沙體育會[1.5]球細 馬卡拉主要踢4-3-3陣式，喜用前場壓逼加上快速側擊，上次交手上半場兩度在左路發難成功製造兩個入球；高大中鋒法蘭高普斯射術及頂上功夫不俗，該隊近3場南球盃分組賽場均取得6.6個角球，既然戰術奏效，今場又會照辦煮碗。 球隊開出角球大細推介：馬卡拉[6.5]球大 阿里安沙體育會在客場主要踢4-4-2打防反為主，依賴快速反擊，由兩位阿根廷前鋒華倫天洛比度及法蘭高哥朗尼合力攻堅，中前場組織力不強，入球及助攻兼備的射手基斯甸彭尼拉只會在南球盃出任後備；留意該隊國內聯賽作客戰績雖硬淨，但場均只取得3.1個角球，明顯少用兩翼側擊爭功，如今在南球盃瀕臨出局，創造角球機會只會進一步下降。

球隊半場開出角球大細推介：阿里安沙體育會[1.5]球細 馬卡拉近期主場踢法進取，除了聯賽主場大敗榜首勁旅迪華利獨立隊，不足為辱，近戰主場入球不缺，包括上輪南球盃主場一早傷出攻擊主將費達歷高柏斯，尾段又少踢1人，仍能2:2逼和阿根廷的堤格雷，抗壓力強；今場僅遇小組包尾的阿里安沙體育會，贏波賀提早出線應是簡單任務。 主客和推介：主勝