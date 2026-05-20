決賽沒有班霸巴黎聖日耳門的法足盃依然矚目，由應屆法甲亞軍朗斯於中立場聖但尼對身陷降班困局的尼斯。兩軍同樣擅長角球戰術，今場隨時是一、兩球決勝負的緊湊比賽，當然要支持更為擅用「角球說明書」的朗斯，開出該隊「角球」大。 最終奪得法甲亞軍的朗斯季內毋須出戰歐洲賽，在盃賽亦可精兵盡出，在今屆5戰法足盃有4次能夠淨勝對手2球，只是大賽經驗輸蝕，今場就算遇到法甲下游的尼斯亦不敢掉以輕心，仍會先以穩中求勝。尼斯法甲成績排第16名，今場法足盃決賽後要跟法乙聖伊天在升降班附加賽作生死鬥。不過尼斯在法足盃表現值得令人欣賞，曾靠互射12碼淘汰同級的南特及羅連安特，4強更作客以2:0擊敗斯特拉斯堡，加上近兩屆聯賽共4次跟朗斯交手，各得1勝2和1負均勢之餘，4場全開「總入球」2球或以下，今場決賽入球難多。

入球大細推介：[2.5]球細 尼斯曾經風光，2022年法足盃決賽0:1不敵南特，只是今季表現大幅下滑，球隊資金緊絀，新兵未能起到重大作用。球隊季內各項賽事表現慢熱，計歐戰上半場10戰有6場0入球之餘，法甲34戰上半場只入15球，計對上3圈法足盃全部上半場0入球，加上後顧兩回合升降班附加賽，今場開局只求不失會是重點部署。 球隊半場入球大細：尼斯[0.5]球細 朗斯史上從未奪得法足盃，對上一次入決賽已是1998年，今次賽前先收下屆一張價值連城的歐聯入場券，眾將士氣高昂誓破錦標荒。球隊今屆晉級過程不論鬥強弱旅，5戰每場皆入2球或以上，全季法甲34戰入66球，單計下半場佔40球，今場又有機會在下半場發力，可博他們法定時間取得2個入球。

球隊全場入球大細：朗斯[1.5]球大 朗斯季前簽入實而不華的前鋒奧辛尼艾度亞迪及泰奧雲，下半季加盟的快馬辛特麥斯明，加上原有老牌射手韋斯利沙特，位位擅射，進攻全面，其中季內在法甲靠角球取得9個入球，是該隊贏波殺著之一。朗斯計法足盃場均取得7.4個角球，包括近兩圈面對里昂及圖盧茲等強敵，兩場合共取得13個角球，今場要高度注意該隊部署的角球攻勢。 球隊開出角球大細推介：朗斯[5.5]球大 尼斯雖然在聯賽攻守皆平平，淪為護級份子，但戰術上會多用快速側擊製造角球攻勢，近2戰法足盃鬥同級對手，上半場每場取得4個角球；本月初法甲主場1:1逼和朗斯一役，上半場同樣在對方身上取得4個角球

球隊半場開出角球大細推介：尼斯[2.5]球大 一隊決心爭史上首個法足盃，一隊仍心繫護級保住法甲一席位，今場雙方心態有別會是勝負的一大關鍵，預期擅長下半場發難、進攻好手又多的朗斯，將可在法定時間解決對手，首捧法足盃。 主客和推介：主勝