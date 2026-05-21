拜仁鋒猛入球特多

多年未捧德國盃的班霸拜仁慕尼黑，周六深夜於中立場柏林舉行的德國盃決賽迎擊衛冕史特加；將以史上最強攻力，繼續主攻壓制對手爭盃，可先博拜仁慕尼黑「入球」大。 在德甲以近乎無敵姿態，成功衛冕的拜仁慕尼黑，對上一次打入德盃決賽已是2020年，當時決賽以4比2打敗利華古遜；雖然早前在歐聯4強兩回合計以總比數5:6不敵巴黎聖日耳門出局，但球隊季尾亦未有停步，計最後5場聯賽，4場「總入球」開出6球或以上，差不多場場瘋狂入球騷。史特加上屆決賽擊破童話，以4比2打敗丙組的比勒費爾德，球隊季尾回勇攻力上升，以聯賽第4名取得來屆歐聯決賽入場券；計季內兩循環鬥拜仁，分別總入球開出5球及6球，今場德盃又是等睇入球騷。

入球大細推介：[3.5]大 史特加今屆德盃晉級過程，表現只屬平穩但運氣不俗，5戰中3次抽到鬥低組別球隊，第一圈已要鬥至互射12碼才能淘汰布倫瑞克，上圈4強戰至加時打敗同級的弗賴堡，5戰上半場合共只入3球。季內連德超盃3鬥拜仁慕尼黑，半、全場全敗之餘，上半場只合共入1球，今場只怕開局即處下風。 球隊半場入球大細：史特加[0.5]球細 拜仁慕尼黑今屆德甲破紀錄攻入122球，打破1970/71年球季，該隊塵封的全季101個入球紀錄，即平均每場攻入3.5球，入球當食生菜；在今屆德盃法定時間全勝對手過關，其中4隊同為德甲球隊，賽績硬淨之餘，季內連同德超盃3鬥史特加全勝並入11球，當中王牌射手哈利卡尼對戰場場入波佔5球，看來史特加守將，今場又不易阻擋這位連續3屆榮膺德甲神射手連珠炮發。

球隊全場入球大細：拜仁慕尼黑[2.5]大 拜仁慕尼黑史上最出色的翼鋒組合之一列貝利及洛賓，今季重現大軍並由路易斯迪亞斯及米高奧利斯擔綱，負責在左右翼發難；配上中鋒哈利卡尼踢出精彩的4-2-3-1進攻陣式，又可源源不絕製造角球攻勢。該隊在德甲場均得6.3個角球失3.5球，上月聯賽4:2擊敗史特加一役，計角球數目更大勝對手11:3，今場又會照煮辦碗，以角球攻勢壓制對手。 開出角球讓球推介：拜仁慕尼黑[-3.5]勝 史特加季尾主要踢3-4-1-2為主，擅長高位壓逼，交兩大箭頭丹尼斯烏達夫及迪米洛域衝鋒陷陣，利維寧及基斯富列治側擊能力不俗；但球隊季內在德盃慢熱之餘，上半場合共5戰場均只取得1.6個角球，今場面對中前場壓逼力更強的拜仁慕尼黑，預計開局一如近年交手，不易製造大量角球。