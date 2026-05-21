沙福特城入球大博升班

本屆英格蘭升班附加賽由英乙守尾門，聯賽排第4名的沙福特城於中立場溫布萊鬥聯賽排第5的諾士郡。沙福特城近年對賽食住對手，今場有力主攻取得超過一個入球下贏波，歷史性來季升上英甲。 諾士郡前季重回英乙，上屆得第6名但在升班附加賽準決賽，被AFC溫布頓雙殺止步；今屆再接再厲，上圈氣走車士打菲特過關，打入今次決賽。球隊在本季英乙46戰入74球，攻力之強排名第2，但失球亦不少；加上對上5次跟沙福特城交手，全開總入球3球或以上，今場大戰亦不會退縮。沙福特城由一眾曼聯昔日球星包括加里尼維利及碧咸等共同擁有，近年升至英乙打滾，成績多數位列中上游；今季取得升班以來最佳聯賽排名，更在上圈附加賽跟甘士比激戰至加時過關，兩場準決賽法定時間俱開出總入球3球，加上近年對戰諾士郡入球不缺，入球大戰一觸即發。

入球大細推介：[2.5]球大 諾士郡雖然近2季跟沙福特城在聯賽排名旗鼓相當，但每逢交手卻落入下風之餘，對上5戰碰頭全敗兼上半場一球不入；上圈兩回合比賽諾士郡俱處下風，只憑首回合對方12碼宴客，加上早段一次突擊得手，得以保住兩回合勝局，今場遇排名更高對手，開局難佔甜頭。 球隊半場入球大細：諾士郡[0.5]球細 沙福特城季尾踢法反而傾向進取，可惜在聯賽煞科戰作客弱旅卡維尼，屢攻不下，總積分僅差1分無法躋身頭三名直接升班；球隊上圈遇甘士比兩回合鬥攻下驚險過關，增添鋒將進攻信心，加上近5次對戰，沙福特城每場入2球或以上，今場必以攻為守爭勝。

球隊全場入球大細：沙福特城[1.5]球大 沙福特城近年由教過不少英格蘭低組別球隊的資深主帥卡爾羅賓遜領軍，主要踢4-2-3-1陣式，以高位逼搶令對手後防受壓，讓翼鋒法比奧波連尼及賴恩基頓，為前線球員創造不少入球機會。球隊不單在英乙場均取5.6個角球，季內兩戰全勝諾士郡，每場俱有7個角球進帳；今次在偌大的溫布萊會拉開兩翼進攻，將是球隊再次剋制諾士郡的籌碼之一。 球隊開出角球大細推介：沙福特城[4.5]球大 諾士郡來到附加賽主要踢3-4-2-1打防反為主，季前加盟的少帥馬田柏達臣依賴快速反擊，讓岡比亞射手阿拉辛拿積達在前線闖關，反而另一多產射手丹尼斯馬菲近期少有亮相。球隊季內兩次對賽，每場只錄得1個角球，上圈兩戰上半場同樣只得1個角球，今場仍然用單箭頭打突擊為主，開局角球難多。