估值最少2億英鎊收入的一張來屆英超入場券，將在周六晚於中立場溫布萊，由英冠附加賽決賽的勝方奪得。聯賽排第6的侯城擅打突擊踢下風波，今場鬥臨時頂上的第5位的米杜士堡，預料侯城有力在上半場先以突襲得手。 由於「間諜門」事件，令修咸頓被取消參加附加賽決賽的資格，由準決賽受挫他們的米杜士堡頂上，跟侯城上演近年罕見第5、6名球隊組成的決賽組合，爭上英超尾班車。上屆在英冠排尾四、僅靠得失球差較佳，保住一席的侯城；今夏由不見經傳的波斯尼亞教練查基洛域領軍，去年尾開始發力，最終以第6名趕上升班附加賽尾班車。侯城計近3次跟米杜士堡交手，兩次以總入球1球分勝負之餘，上圈4強兩戰轉保守踢法，每場總入球俱在2球或以下，今場又會打穩陣足球迎敵。米杜士堡近年浮沉英冠，期間兩度打入升班附加賽，但同樣在4強出局，但今屆運氣大逆轉，就算上仗戰至加時1:2不敵修咸頓出局，仍因對手違規，補上踢決賽；今屆兩場4強戰同樣入少失少兼法定時間全和，實力雖稍勝侯城，但備戰程序不及侯城完整。今場各擅但入球不會多。

入球大細推介：[2.5]球細 侯城對上9屆在英冠及英甲浮沉，季前上任的主帥籍籍無名，新兵亦主要是免費簽入及友會的借將；但其中借將翼鋒祖謝赫特，以及由西甲回流英格蘭免費加盟的箭頭奧利華麥貝尼踢出爭氣波，二人連同上圈附加賽，全季合共攻入32球。侯城計英冠常規聯賽全季46戰入70球，上半場已佔40球屬急先鋒球隊；計上次英冠作客米杜士堡，上半場一次突擊得手，之後被圍攻仍領先到底贏1:0，今場又可照辦煮碗，可博侯城上半場入波。 球隊半場入球大細：侯城[0.5]球大

米杜士堡去年年尾由瑞典人希爾堡接掌帥印，原本勢頭良好，甚至有機會直升返回闊別9屆的英超賽場；可惜季尾接連失分，計最後10場常規賽只得2勝，攻力變得反覆，最終在上圈附加賽2戰鬥修咸頓只入1球。最不利消息是球隊前席射手、在本屆英冠已入13球的蘇格蘭國腳前鋒湯美干維，上仗對修咸頓受傷，今場決賽無緣披甲，勢令米杜士堡攻力削弱。 球隊全場入球大細：米杜士堡[1.5]球細 米杜士堡史上第二位外籍教頭的希爾堡主要踢4-2-3-1或3-4-2-1陣式，重兩翼拉開側擊之餘，配合中場逼搶及中前場球員互相走位，爭取空檔入楔攻門。球隊貴為今季英冠角球王，平均每場取得6.8個角球，今場預計會在控球百分比佔優下，主導比賽形勢，並希望利用死球戰術爭取入球。

球隊開出角球大細推介：米杜士堡[6.5]球大 侯城主要踢4-2-3-1打防反為主，依賴快速反擊，季內往往無懼輸角球給對手，包括兩鬥米杜士堡，上半場每戰只各取得2個角球。該隊上圈附加賽主場鬥米禾爾更全場0角球但又能保持不失球，大賽場合專心打反擊，開局難炮製大量角球。 球隊半場開出角球大細推介：侯城[ 1.5 ]球細 英冠附加賽決賽向來緊湊，勝負往球上落，但計近5屆決賽全部在上半場出現入球之餘，未嘗開出和局；今場可博侯城趁對手陣腳未穩，上半場入波之餘並取得半場領先優勢。