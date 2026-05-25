普拉坦斯「半細」泰容易

哥連泰斯近年在巴甲成績不算標青，在自由盃對上一次佳績是2022年躋身8強；今年藉2025年巴西盃冠軍資格，再戰自由盃分組賽，或因同組對手大賽經驗不算多，哥連泰斯交出5戰3勝2和，肯定以小組首名入16強的佳績，期間每場總入球全開2球，包括首循環作客2:0打敗CA普拉坦斯。既然今戰主場的哥連泰斯已提早出線，今場當然不用心急搶攻。CA普拉坦斯以2025年阿甲首階段季後賽冠軍，歷史性首次踢分組賽，但之後兩階段的阿甲表現低迷；反而在自由盃暫時2勝1和2負排次名，仍領先第3位的聖達菲2分，今場會視乎同時間另一場比賽的形勢作互動，先求守穩會是賽前合理部署。

入球大細推介：[2.5]細

今場會是CA普拉坦斯，世盃休戰前的最後一場比賽，照理應會毫無保留；但問題是球隊攻力積弱，隊內無一突出射手，其中當打的湯馬斯拿斯夫季內在自由盃及阿甲都有入球或助攻貢獻，但近期已入傷兵營。球隊計對上各項賽事近6戰，5次半場0入球；加上哥連泰斯在自由盃分組賽兩場主場0失球下贏波外，計近7場主場6次半場亦0失球，客軍不易早段成功偷襲。

球隊半場入球大細推介：CA普拉坦斯[0.5]細

哥連泰斯今場是例行公事，勝負無損首名出線資格，但今場過後又要準備應付巴甲作客甘美奧的硬仗；加上前鋒傷兵不少，主力射手尤尼艾拔圖或如上輪自由盃1:1和彭拿路時留力，只以後備出場，球隊攻力更削。哥連泰斯近4場比賽不論勝負，全部只每場入1球；今場戰意有疑點，預料球隊全場入場不會多。