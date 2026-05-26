小保加入得「主」宰出線權

南美自由盃分組賽來到尾輪分組賽，壓軸兩戰由「死亡D組」擔網，其中南美老牌勁旅小保加主場迎擊小組榜首的天主教大學，務必贏波搶出線席位。碰巧天主教大學客場亦擅攻不退縮，今場先博小保加「入球」大。 阿甲小保加近年在常規聯賽常名列前茅，只是戰至季後賽往往提早出局，包括今年阿甲首階段排第2，但戰至季後賽16強一出即輸。球隊大賽經驗豐富，曾6奪自由盃，去年夏天亦有出戰世冠盃，現時在自由盃分組賽5戰7分排第3，比智利天主教大學少3分，只要今場贏波便起碼可取得16強席位。小保加在阿甲是攻力最強球隊之一，入球能力不用懷疑。天主教大學近年多數在南球盃打滾，洲際賽事成績一般，但以2025年智甲亞軍躋身今屆自由盃分組賽，並在外界認為「死亡之組」的D組暫時居首，5戰3勝2和。該隊同樣在今年智甲入得失得，今場不會求和出線，預計戰情精彩入球不少。

入球大細推介：[2.5]大 天主教大學今場只要和波，便可以近年難得的佳績，小組首名打入自由盃16強。球隊對上2場自由盃上半場未有入球，打法轉趨穩陣。小保加5戰自由盃上半場0失球，包括上次作客鬥天主教大學更上半場領先1:0，今場客軍難望早開缺口。 球隊半場入球大細：天主教大學[0.5]細 小保加主場氣勢澎湃，上輪自由盃主場對高士路被逼和1:1，但全場圍攻對手多達28次攻門10中框，尾段更慘食詐糊，和波有點不值。兩大箭頭梅倫堤爾及米爾頓基文尼斯，在球隊世盃小休前最後一戰，必再合力攻堅，今場要在客戰防守不太可靠的天主教大學身上入波，主隊不難做到。

球隊入球大細：小保加[1.5]大 小保加主踢4-4-2陣式，進攻直接重用側擊，翼衛拿達路白蘭高分組賽已交出3次助攻，中場隊長里安度柏迪里斯主導進攻，主踢死球技術了得。球隊在阿甲主場場均取得6.6個角球，上輪自由盃圍攻高士路，更單場錄得12個角球，部署角球及死球攻勢，將是他們今場絕地反擊的一大本錢。 球隊開出角球大細：小保加[5.5]大 小保加始終是南美洲傳統勁旅，近年戰績平穩，在今年阿甲首循環是其中一支主場不敗之師。球隊上次作客跟天主教大學交手，控制戰局更一度領先2球，只在尾段被對手破蛋，今場爭勝決心又足，有力在下半場發力，淨勝最少2球賀出線。

讓球主客和推介：主勝