德國主場入波有「芬」

連續兩屆世盃決賽周小組出局的4屆冠軍德國，已齊集差不多最強精兵，準備再次挑戰世界之巔。周日先在國際賽主場鬥芬蘭，預料主隊將發放最強大攻力，為出發前赴美國前一壯聲威，可博德國入球「大」。 德國自從在今屆世盃外圍賽首戰敗走斯洛伐克後重新振作，之後連勝5場以小組首名出線，連同3月兩輪國際賽連勝瑞士及加納，球隊寫下7連勝之餘，當中5戰總入球在3球或以上，今場遇上無法打入決賽周的芬蘭，將以球隊外圍賽首席射手禾達美迪為重心，由一眾好手後上支援攻堅。芬蘭今屆外圍賽屈居荷蘭及波蘭之後，小組第3名出局，期間兩鬥荷蘭全敗吞6蛋，鬥波蘭勝負各1互有攻守。球隊早前遠赴新西蘭出戰國際足協系列賽，鬥世盃決賽周隊伍新西蘭及佛得角，法定時間取得1勝1和，兩場皆有入球，今場雖屬陪練但鬥心一向不俗，將嘗試在對方身上取得入球為目標。

入球大細推介：[3.5]大 除了主力鋒將夏維斯要出戰歐聯決賽延遲歸隊，德國中前場仍然人才濟濟，其中攻中域斯及中鋒禾達美迪，過去一季在英超壯志未酬，回歸國家隊當然要一顯顏色。域斯在德國上輪國際賽期跟另一歐洲好手瑞士交鋒時，交出2入球2助攻，助球隊贏4:3。預計主帥拿高士文仍會以主力陣容先行出擊，全力向芬蘭防線連珠炮發。 球隊入球大細：德國[2.5]大 芬蘭鬥強隊卻往往無計可施，上半場更無力搶攻。自去年起兩鬥荷蘭及波蘭，國際賽約戰挪威等歐洲好手，5戰1勝4敗，全部敗仗錄得上半場0入球。芬蘭大軍首席射手是來自意乙的普贊柏路，另一位主力前鋒安迪文在效力的蘇超格拉斯哥流浪只屬後備兵，今場客軍鋒將博早段攻破主隊防線，難度甚高。

球隊半場入球大細：芬蘭[0.5]細 德國在今屆外圍賽殺出救星，禾達美迪在拿高士文主導的4-2-3-1陣式中負責前場逼搶、持球及入波，作用全面，配合球隊不少兩翼側擊的好手，進攻更為多變。球隊自外圍賽起，連同上仗主場約戰加納，合共4戰主場場均開出6.7個角球；遇上實力不強的對手，側擊更會大派用場，角球數目進一步提升，今場亦不會例外。 球隊開出角球大細推介：德國[7.5]大 芬蘭靠大賽經驗豐富的老牌門將哈迪基，領導防線作緊密防守，中前場伺機快速突破，交雙箭頭攻堅。球隊鬥強弱隊的戰情一向有明顯分別，所得的角球數目落差極大，計今屆外圍賽主客場鬥實力比他們強的荷蘭及波蘭，4戰的每場上半場只各取得1個角球。

球隊半場開出角球大細推介：芬蘭[1.5]細 德國已7連勝，主場攻力更為亮麗，近4戰主場全勝共攻入15球，今場是他們在世盃決賽周前最後一次主場亮相，大軍陣容強大，相信有力輕鬆打敗芬蘭，以壯行色。 讓球主客和推介：[-3]主勝