日本周日將於東京國立競技場跟北歐球隊冰島作決賽周前最後拍跳。主隊今場有力精銳盡出，預期控制比賽形勢下，遇上硬橋硬馬的對手，全場所得的角球反而不會太多。 日本今夏誓要突破歷來世盃最佳只入16強的宿命，主帥森保一已選出26人大軍名單，其中中前場全為外流精兵，只可惜兩大攻擊好手南野拓實及三笘薰因傷落選，但中場好波之人久保健英、田中碧，伊東純也及堂安律，應屆荷甲神射手上田綺世及蘇超好手前田大然仍然壓陣。球隊自去年9月起不斷約戰各大洲的不同好手，包括在主場4次出擊錄得3勝1和，當中3場總入球在3球或以上，今場對手只是無法打入世盃決賽周的冰島，預計會主動出擊求勝。冰島今年只踢過3場作客的國際賽，慘輸給墨西哥後，連續打和加拿大及海地，踢法進取入得但失更多。去年初上任的教練根拿夫臣選召逾30人的大軍，老將艾朗根拿臣及施古臣仍然入選，上輪國際賽鬥加拿大入2球的新星前鋒奧斯卡斯臣亦在大軍名單中，今場將以突擊迎敵，全力以爭取入球為重要目標。

入球大細推介：[3/3.5]大 日本在主場球迷面前，踢出開放足球，對上4戰主場每戰最少入2球，包括3:2反勝巴西，以及在東京主場分別以2:0及3:0打敗加納及玻利維亞。球隊今夏世盃分組賽的其中兩支對手來自歐洲，今場一眾在西歐各大球會效力的中前場國腳，必嘗試以冰島大門作練靶場，提升稍後跟歐洲隊對戰的信心。 球隊入球大細：日本[2.5]大 冰島已連續缺席4項足球大賽，只是今年上半年只以試陣為主，實力平平加上鬥心不強下，曾大敗墨西哥外，上仗國際賽被海地逼和1:1，今場遇上近兩戰鬥蘇格蘭及英格蘭全勝1:0的日本，難望在上半場偷襲得手。

球隊半場入球大細：冰島[0.5]細 日本近期主踢3-4-2-1陣式，提早離開荷甲歸隊的上田綺世，今場有望擔正打單箭頭，但缺少側擊力強的三笘薰作支援，伊東純也、鈴本唯人及佐野海舟等好手未必主力沉底出波攻擊，反而球隊會多作互傳突破，意圖攻陷冰島防線。日本去年主場4戰國際賽，場均只錄得3.7個角球，上次打敗英格蘭更全場只貢獻1個角球，今場遇上高大的北歐人防線，博角球製造入球機會未必是日本進攻主調。 球隊開出角球大細：日本[6.5]細 冰島以3-5-2或4-4-2陣式出擊，主帥強調搶中場控制、快速反擊的戰術為主，但大軍處於重整期，球員默契不足，加上鋒將多靈巧快速為主，今年3戰國際賽上半場合共只取得1個角球，包括上次被海地逼和1:1時，全場更無任何角球貢獻，今場遇上防守穩陣的日本隊，客隊博角球跟入球的難度同樣高。

球隊半場開出角球大細推介：冰島[2.5]細 日本一向認真對待國際賽，加上後備精兵又多，爭位激烈，有主場之利往往更能發揮凌厲後勁；曾在主場下半場入3球反勝巴西外，鬥加納及玻利維亞亦能在易邊後拉開比分，今場遇上陪練的冰島，看來主隊要贏2球以上，將是出征前的簡單任務。 讓球主客和推介：[-2]主勝