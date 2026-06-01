克羅地亞主場「半大」有「利」

克羅地亞及比利時將於周二拍跳，為世盃決賽周大展拳腳做好準備。以克羅地亞主場一向認真作戰入球不缺，先博該隊早段打開缺口，有力開出半場入球「大」。 克羅地亞及比利時上屆在世盃分組賽碰頭和0:0。克羅地亞將在決賽周小組首戰硬撼英格蘭，賽前備戰不能鬆懈，主場必會先以強陣出戰。防守主力加華度爾季尾已在曼城傷癒復出，跟大賽門將利華高域鎮守防線，以球隊外圍賽主場4戰只失2球，今場將會穩中求勝。比利時外圍賽同樣攻守俱備，未受重大考驗，但入選的進攻主力包括箭頭盧卡古傷癒後久疏戰陣，翼鋒好手李安度杜沙特因早前為阿仙奴出戰歐聯，延遲歸隊。球隊今場由鋼門泰拔高圖爾斯或曼聯上位門將拿文斯把關，帶領一眾當打防守新兵，以穩突擊迎敵，試陣考驗新人為主，總入球不會多。

入球大細推介：[2.5]細 比利時在今屆世盃決賽周籤運不俗，分組賽將順序遇上埃及、伊朗及新西蘭，今場作客克羅地亞後，將會返主場鬥突尼西亞，為決賽周首戰鬥埃及作最後拍跳。球隊之前在外圍賽作客遇實力不算太差的對手，包括鬥哈薩克及北馬其頓，俱只能跟對手打和1:1。今場前線不齊腳，不易攻破克羅地亞大門。 球隊入球大細：比利時[1.5]細 克羅地亞近年主要靠中前場老兵爭功，勝在經驗足入局快，4戰世盃外圍賽主場上半場俱有入球，早前國際賽鬥哥倫比亞在上半場已領先下，一直領先到底。今場遇上近4戰在非主場比賽，上半場全有失球的比利時，克羅地亞中場莫迪歷有望擔正領軍下，主隊鋒將有望開局受惠。

球隊半場入球大細：克羅地亞[0.5]大 近年一直帶領克羅地亞的主帥戴歷，以4-4-2及3-5-2戰術作主導，鬥強敵主要以3大中場莫迪歷、高華錫及柏沙歷掌控節奏，兩翼衛伺機側擊後上發難，讓箭頭直接攻堅。球隊在外圍賽鬥強弱的角球數目落差頗大，今年兩戰熱身賽鬥哥倫比亞及巴西，場均只有3個角球，尤其下半場輪換生力軍入場，要有效組織攻勢製造角球機會會減弱。 球隊開出角球大細推介：克羅地亞[5.5]細 比利時去年年初由魯迪加西亞接任，主導4-2-3-1及4-3-3陣式，中場大將奇雲迪布尼坐鎮中場，主導兩翼側擊支援箭頭攻堅。兩翼沙利麥卡斯及季尾上位的謝利美杜古兩大快翼，今場有機會支援基迪拿尼攻堅，主力製造角球機會。球隊外圍賽4戰作客的上半場場均得5.2個角球，早前熱身賽大炒美國，單在上半場已成功製造5個角球，今場又會煮辦煮碗。

球隊半場開出角球大細推介：比利時[2.5]大 兩隊實力接近，今場只是備戰決賽周的一部分，試陣味濃，勝負屬其次。估計主場之利的克羅地亞戰意會較佳，加上主場把握入球能力較強，有望在上半場打開缺口下，小勝對手。 主客和推介：主勝