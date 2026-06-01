新西蘭「角大」有見「地」

海地及新西蘭將於周三早上在美國進行拍跳，兩隊踢法同樣實而不華，練兵為主。以踢法較大路的新西蘭，有望以側擊攻勢博取角球，製造攻門機會，可博新西蘭「角球」大。

海地為增加大賽經驗，早前在加拿大的國際賽先以0:1不敵突尼西亞，再以1:1逼和冰島，表現已有交待，延續近4戰全場總入球2球或以下的走勢，入少失少。海地今場無懼遇上踢法粗枝大葉的新西蘭，又會以守代攻。大洋洲區代表新西蘭相隔16年，藉今屆擴大比賽隊數，在區內以近乎無敵姿態，輕鬆取得決賽周入場券。球隊近一年頻頻約戰各洲對手練兵，但早前才靠主場4:1打敗智利，終止8戰1和7負劣績，實際上整體攻力不太可靠，今場遇上在美國會獲不少僑民支持的海地，預料會是「細」均力敵一戰。