新西蘭「角大」有見「地」

海地及新西蘭將於周三早上在美國進行拍跳，兩隊踢法同樣實而不華，練兵為主。以踢法較大路的新西蘭，有望以側擊攻勢博取角球，製造攻門機會，可博新西蘭「角球」大。
海地為增加大賽經驗，早前在加拿大的國際賽先以0:1不敵突尼西亞，再以1:1逼和冰島，表現已有交待，延續近4戰全場總入球2球或以下的走勢，入少失少。海地今場無懼遇上踢法粗枝大葉的新西蘭，又會以守代攻。大洋洲區代表新西蘭相隔16年，藉今屆擴大比賽隊數，在區內以近乎無敵姿態，輕鬆取得決賽周入場券。球隊近一年頻頻約戰各洲對手練兵，但早前才靠主場4:1打敗智利，終止8戰1和7負劣績，實際上整體攻力不太可靠，今場遇上在美國會獲不少僑民支持的海地，預料會是「細」均力敵一戰。
入球大細推介：[2.5]細
海地為增強實力，早前不斷獲得入籍兵加盟，其中包括英超新特蘭前鋒威爾遜伊斯多最具名氣，但新軍未夾熟，近兩場國際賽1和1負入1球合共只有5次中框攻門。今場繼續輪換練兵，遇上硬橋硬馬的新西蘭，只宜避重就輕，入球難多。
球隊入球大細：海地[1.5]細
新西蘭在大洋洲無敵，成為今屆該區唯一參賽隊，但離開地頭多數一籌莫展，自從去年3月奪取決賽周一席外，在非主場合共7度出賽，上半場只僅入1球。球隊今場之後，將會在決賽前最後一場熱身賽硬撼英格蘭，今場先求穩紮穩打，志在適應美國水土，上半場未必心急搶攻。
球隊半場入球大細：新西蘭[0.5]細
新西蘭近年由英格蘭教頭巴沙利主導踢4-3-3陣式，以體力化壓逼踢法、兩翼側擊，以不少外流澳職的精兵，配合老牌高大箭頭基斯活特作進攻重心。面對實力接近及較次對手，新西蘭這種招數往往大派用場，早前4:1大勝平均身高一般的智利。放眼世盃決賽周頭兩戰將分鬥伊朗及埃及，新西蘭今場鬥海地會是演練招牌進攻的好時機。
球隊開出角球大細推介：新西蘭[5.5]大
海地在美洲出賽適應會較新西蘭為佳，只是在國際賽的攻力受到質疑。新西蘭雖然鬥心不俗，但實力較為參差，離開地頭表現會打折扣。雙方志在練兵，和局收場機會頗大。