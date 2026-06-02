南韓練兵入球難再「多」

南韓剛戰大勝千里達後，周四早上繼續在美國猶他州約戰另一美洲球隊薩爾瓦多，為今屆決賽周備戰作最後檢閱。預料南韓在大量輪換陣容出場下，踢法將會避重就輕，先取南韓入球「細」。 南韓上輪3月尾國際賽兩戰全敗兼一球不入，表現受到外界抨擊，但球隊為備戰即將展開的世盃決賽周，今次特別選擇在美國猶他州的高海拔訓練營，分別約戰兩支未能入圍決賽周的美洲隊千里達及薩爾瓦多，以備戰稍後3場在墨西哥進行的小組賽3戰。結果南韓取得好開始，由隊長箭頭孫興民正選領軍下，5:0大勝千里達。短短數天後在同一場地再戰薩爾瓦多，預料上仗大部份副選甚至未有出場的球員，將有機會受重用，今場勝負其次，全面適應當地水土及谷起大軍狀態至上。薩爾瓦多跟千里達一樣，在世盃外圍賽中北美洲區第3圈小組包尾出局，最大問題是攻力弱，在該區第3圈參賽球隊中是入球最少一隊，6戰只入2球，早前國際賽苦戰至補時才1:0打敗中北美洲弱旅馬提尼克，今場以守為攻，不易貢獻入球。

入球大細推介：[4.5]細 南韓上仗由孫興民、李東炅及裴峻浩合力攻堅，白昇浩及金鎮圭坐鎮中場，曹侑珉出任正選中堅，試陣味濃，在頭30分鐘比賽攻門機會寥寥。直至孫興民在上半場完場前連入2球，才將比賽形勢拉開，亦是這位國家隊王牌球員，自從2024年7月世盃外對新加坡後，首兩個國際賽入球，個人一吐悶氣。今場繼續試陣，預料主帥洪明甫將會改用黃喜燦、曹圭成兩位上仗後備出場的好手擔正攻堅，攻力會稍削，計對上9場國際賽，該隊8次總入球在2球或以下，今場未必再連珠炮發大勝對手。

球隊入球大細：南韓[3.5]細 薩爾瓦多早前在中北美洲第3圈外圍賽遇上區內較強對手，即一籌莫展，合共6戰上半場無法取得入球，連隊內唯一能夠在第3圈取得入球的中場夏洛奧蘇里奧亦因傷，未有召入今次國際賽鬥南韓及卡塔爾的大軍，單靠孫興民在美職FC洛杉磯的年輕前鋒隊友尼敦柯達斯，勢難在早段攻破將由主力中堅金玟哉領導的南韓防線。 球隊半場入球大細：薩爾瓦多[0.5]細 南韓由名宿主帥洪明甫領軍，鬥實力不強球隊主導踢3-4-3或4-2-3-1的高位逼搶踢法，兩翼衛推前助攻予一眾前鋒作快速進攻，加上現役擁有高大中鋒曹圭成，兩翼側擊或博角球機會會多。球隊今年3戰國際賽遇上各大洲不同對手，不斷演練角球攻勢，3場場均錄得6.6個角球，包括上次鬥千里達取得7個角球，今場又會重施故技作最後演練。

球隊開出角球大細推介：南韓[6.5]大 薩爾瓦多傳統上踢4-3-3及4-2-3-1陣式，遇上世界排名較高對手，踢法偏向保守，由於大部份主力為國內聯賽球員，實力有限，進攻組織力平平，只能倚靠兩位外流好手尼敦柯達斯及史雲華斯基斯獨自闖關。薩爾瓦多計第3圈外圍賽上半場場均只有1.3個角球，今場注定開局落下風之餘，難以有效製造角球攻勢。 球隊半場開出角球大細推介：薩爾瓦多[1.5]細 南韓今次選擇在美國猶他州備戰世盃，主要以適應高海拔球場為主，為出征墨西哥的3場決賽周小組賽做好準備。上仗大炒千里達全場作出8個調動，寓賽於操收到不俗效果，今場繼續試陣讓副選多添出場機會，不用冒險求大捷，估計有望以0失球下勝出，達成練兵目標。

讓球主客和推介：[-2]和局