瑞典主場入波有「希」望

透過世盃附加賽連勝對手，驚險取得決賽周尾班車入場券的瑞典，敗走北歐打吡戰後；匆匆在周四深夜回主場約戰希臘，作為出征決賽周前的最後備戰，必精銳盡出演練攻門，以球隊以攻為守踢法，可博瑞典「入球」大。 世界排名38位的瑞典，雖然在世盃外圍賽錄得小組包尾成績，但仍能透過歐國聯佳績躋身附加賽，結果去年年尾臨危受命聘用英籍主帥樸達，獲得終極成功；附加賽連勝烏克蘭及波蘭，取得決賽周尾班車入場券，但球隊入得之餘，防線隱憂不少。球隊剛戰北歐打吡作客鬥挪威，慘敗1:3，今次返回主場作大賽前最後一場熱身賽，相信球隊上下會打醒精神，並派出精銳出戰，繼續以攻為守踢爭氣波。世界排名47位的希臘，外圍賽屈居蘇格蘭及丹麥之後，小組排第3出局，連續3屆無緣打入決賽周；該隊在外圍賽踢法開放，6場中5場總入球開出3球或上，其中鬥另一北歐球隊丹麥兩戰全敗各失3球。希臘大軍今次國際賽陣容不乏前鋒好手壓陣，遇上不穩的瑞典後防，作客仍有機會爭取入球。

入球大細推介：[2.5]大 瑞典王牌鋒將約基利斯，早前為效力的阿仙奴出戰歐聯決賽，未有出戰上仗北歐打吡戰；今場有機會在主場球迷面前登場，跟上仗為瑞典破蛋的另一英超貴價前鋒阿歷山大伊沙克合力攻堅。約基利斯之前兩戰附加賽共入4球，盡顯射手本色；加上球隊去年兩度在主場出戰友賽，分別5:1及4:3打敗北愛爾蘭及阿爾及利亞，今場一眾中前場好手會輪流上陣，瑞典有望再藉主場連珠炮發。 球隊入球大細：瑞典[1.5]大 希臘近年在歐洲表現穩定，一直是二、三線球隊，比上不足比下有餘，鬥強隊卻往往無計可施，上半場更無力搶攻。球隊在世盃外圍賽3戰作客0入球之餘，上輪國際賽分鬥巴拉圭及匈牙利，上半場俱跟對手打0:0，踢法慢熱；今場遇上在外圍賽主場3戰上半場只共失1球的瑞典，希臘上半場不易偷襲得手。

球隊半場入球大細：希臘[0.5]細 樸達自去年尾上任後，只帶領瑞典踢過5場比賽，主要踢3-5-2或3-4-2-1陣式，將帥融合時間尚淺。球隊雖然不乏側擊好手，前線又有兩大英超射手，但多靠個別球員級數破關取分，包括上仗由後備出場的中鋒阿歷山大伊沙克下半場一次個人表演，為球隊破蛋。瑞典計由新帥領軍的5場，場均只獨取3個角球；今場遇上對上兩場國際賽場均只失3個角球的希臘，主隊不易靠角球製造反彈氣勢。 球隊開出角球大細推介：瑞典[5.5]細 希臘近年主踢4-2-3-1陣式，倚靠嚴密防守，中場隊長巴卡錫達斯分波掌控節奏，由兩翼支援單箭頭、效力賓菲加的柏夫利迪斯攻堅，踢法實而不華。球隊今場缺少受傷未有入選的巴卡錫達斯，行軍速度更會加快，製造反擊機會；以該隊上兩場國際賽，上半場跟對手拉成均勢之餘，上半場場均獨取4個角球，今場又會照辦煮碗，希望將戰情拉近。

球隊半場開出角球大細推介：希臘[1.5]大 瑞典完成今場主場國際賽後，大軍便會啟程前赴美國德州的訓練營，備戰世盃3場分組賽。球隊正努力爭取磨合機會，在世盃前先在主場球迷面前打爭氣波；以該隊今場重返3:2打敗波蘭取得出線權的同一球場，出戰短期內未有重要目標的希臘，鬥心勝一切，主隊有望小勝壯行色。 讓球主客和推介：[-1]和局