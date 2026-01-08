利物浦「角細」有「利」

英足盃第3圈壓軸戲，由英超勁旅利物浦，主場接受英甲班士利的挑戰。

兩軍級數有別，紅軍曾8次奪得英足盃並貴為上屆英超盟主；班士利對上一次揚威英足盃遠至1912年，近3屆英足盃最佳成績是第3圈止步，並已連續第4季在英甲打滾。紅軍重心放在英超及歐聯，季內在英聯盃第3圈主場先以2:1打敗英冠修咸頓；第4圈同樣主場但排出幾乎全副選加上青年軍的陣容出場，結果0:3不敵水晶宮出局，今季英足盃初登場遇上更低檔次、近期攻弱的班士利，紅軍有機會以不失球贏波輕鬆過關，但全場入球未必太多。

入球大細推介：[3.5]球細

紅軍近期在晏菲路主場上半場未算急進，半場領先比率偏低外，不論對手強弱，計近8次上半場主場總入球，6次最多1球；現時隊中前線人腳並不充裕，今場輪換副選出場，先謀定而後動。班士利近況平庸，對上4場1和3負外，更三度半場落後；對上兩圈英足盃先後淘汰非聯賽約克城及同列英甲的彼德堡，半場同樣未分高下，今場作客硬撼國內頂級勁旅，只能先囤重兵防守，盡力而為。

半場入球大細推介：[1.5]球細

英超球隊賽期頻密，強隊策略通常會在本土盃賽收起大部分主力，讓後備兵先爭取表現；以利物浦上場本土盃賽、英聯盃第4圈主場鬥水晶宮為例，就算仍排出4-2-3-1陣式，兩翼換上年輕球員安古莫夏及從未在英超出場的基蘭摩利臣，箭頭改由費達歷高基艾沙客串，上半場只貢獻1個角球。班士利同樣踢4-2-3-1，在英足盃陣容不會太薄，但球員質素所限，踢法注重逼搶發動中路反擊；上圈鬥彼德堡半場只合共取得3個角球，季初英聯盃第3圈大敗英超白禮頓一役，該場縱有地利，上半場該隊單一隊錄得0角球。

半場開出角球大細推介：[4.5]球細

利物浦季內歐聯及英聯盃共5戰主場盃賽，場均開出9.6個角球，但要留意單計英聯盃鬥英冠修咸頓及英超水晶宮，兩場場均即跌至7個角球；明顯陣容變動較大及偏弱下，側擊力大減，高大中鋒艾斯迪基今場若然無法趕及傷癒復出，進攻陣式變動下，全場角球數字更無法在下半場推高。班士利早前英聯盃鬥白禮頓全場只有8個角球，上圈英足盃淘汰彼德堡合共7個角球，今場作客英超勁旅，勢難在角球數字上作出重要貢獻。

開出角球大細推介：[9.5]球細

班士利在季內本土盃賽表現平平，包括英錦標32強止步、英聯盃第3圈出局，近期在英甲4戰只得1分共入3球，已跌至接近降班區域；球隊近4場3次上半場輸0:1，今場遇上半力出擊的利物浦，上半場估計要捱打。

半場波膽推介：主勝1:0

英足盃冠軍可奪取來屆歐霸盃入場券，對現時在英超上游爭位激烈的利物浦，英足盃的吸引力遠較英聯盃為高，主帥亦隨時會調動部份主力出場搏殺；球隊近3場主場2次開出半主場主/主，今場遇上英甲下游對手，紅軍有力直領到底，一吐2026年首3場聯賽全和的悶氣。

半全場推介：主/主

同日西甲西維爾主場 對 切爾達 。西維爾主帥艾美達與中堅馬卡奧泰斯拿波監刑滿，今場都可復出。前鋒艾祖基與阿哥阿當斯仍在出戰國際賽大軍，當中阿哥阿當斯卻因家事，暫離國家隊陣營，今場難望趕及歸隊。上仗聯賽後備上陣的前鋒艾錫羅美路主射12碼宴客，表現不濟，鋒線只有續靠老將阿歷斯山齊士支撐。 切爾達中場史威迪貝治上仗聯賽傷出，今場將會缺陣，其位置會由近期傷癒的柏保路杜蘭頂上擔正。射手保查艾利斯亞斯同場傷癒復任正選，即梅開二度，表現神勇，今場將繼續擔正，極具威脅。中場新星米基爾羅曼近期企穩正選，發揮出色，連繫攻守。

西維爾上仗聯賽吞利雲特3蛋，表現差劣，令人失望，聯賽連敗0入球，攻守皆薄弱，今場雖有地利，也未見有反彈本錢。切爾達上仗聯賽以4比1大炒華倫西亞，表現出色，近4場聯賽3勝1和，發揮一流；球員信心十足，今場乘勇出戰，有力坐和望贏而回。