一個屬於兒童的電影節《夏日電影合家歡》

親子電影節《夏日電影合家歡》，精選5部精彩的動畫和長片，適合家長與小朋友和電影迷一起欣賞歡度夏日。

精選多齣國際影展得獎作品 這個由康樂及文化事務署電影節目辦事處舉辦的節目，致力為小朋友及青少年，搜羅富有意義的精彩電影，當中包括多齣曾在2020年於《舒靈格爾國際電影節》榮獲觀眾大奬的法國電影《時空交換生》(2020)，這齣電影講述兩個來自不同時空的女孩，身分互換從而解開身世之謎。由多個歐洲動畫團隊合力製作的定格動畫《天堂鼠樂園》(2021)，是歐洲近年少見的大規模定格動畫創作，影片曾榮獲2021年《捷克電影電視雄獅獎》最佳動畫，和2021年《上海國際電影節》金爵獎最佳動畫兩項殊榮。