一家大細暑假動起來！LuLu豬活力現身MOSTown新港城中心 全港首個5.5米高毛絨版充氣罐頭豬LuLu可愛登場

適逢四年一度世界體壇盛事舉行在即，超人氣角色罐頭豬LuLu決定化身多個運動項目選手，誓要在這個盛夏趕走「豬腩肉」！由即日起至8月25日，LuLu豬將會現身MOSTown新港城中心，與大家一同參與「MOSTown 新港城中心×LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動，現場設有多個體感遊戲裝置，更有全港首個5.5米高毛絨版、手持冠軍獎盃的超巨型充氣LuLu豬可愛登場！這個暑假，不妨與LuLu豬一同健身減腩！
8大運動主題打卡區、3大玩樂挑戰站
5.5米高毛絨版充氣罐頭豬LuLu震撼登場
由MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS攜手打造的「MOSTown 新港城中心×LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動，將會變身成最萌運動競技場！場內設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，包括︰「巨型保齡球彈床」、「動感體操挑戰站」及「『罐』軍游泳館」等，務求訓練大家成全能運動員！單是玩樂挑戰站豈能滿足一眾LuLu豬粉絲！體壇盛事加上LuLu豬五周年盛事，當然要大事慶祝！全港首個5.5米高毛絨版充氣罐頭豬LuLu萌爆登場，屆時記得擺出最具活力的甫士，跟LuLu豬拍出肉感與動感兼備的大合照！
潮玩Instagram AR濾鏡贏取豐富禮品 與3款全新造型罐頭豬LuLu打卡賣萌
商場特別設計了LuLu豬運動主題濾鏡，大家可以大玩3款聯乘LuLu豬的別注版AR濾鏡，包括游泳選手造型、羽毛球運動員造型及跆拳道小子造型，一起拍下今夏「最潮」網照，成功上載於個人Instagram限時動態，即有機會贏取罐頭豬LULU限定運動精品乙份或指定商戶現金券乙張！
同場加映期間限定店 全港獨家首發LuLu豬
OLYMPIGS 運動系列
一眾「豚」友們想把LuLu豬活力一面帶回家？商場特設「MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』期間限定店」，大家可於限定店盡情購買心頭好之餘，更可於「跨欄健將罐頭豬 LuLu打卡區」合照留念！期間限定店一共搜羅了超過100款罐頭豬 LuLu可愛精品，當中更有於MOSTown新港城中心全港獨家首賣的「罐頭豬LuLu海洋系列 – 50cm大魔鬼魚毛絨公仔」及將於7月中旬推出MOST-OLYMPIGS 活動限定「滑板天才Lu」、「羽毛球大師 Lu」毛絨掛件款式，午餐肉們必搶！
而同場更有本年度第一款 「XL桃氣大豬」、「罐頭豬LuLu海洋系列」盲盒、「罐頭豬LuLu - 復古泰迪玩具店搪膠絨毛掛件」盲盒； 罐頭豬LuLu 海洋系列重點推介產品包括：「18cm 六角恐龍LuLu毛絨公仔」、馬口鐵徽章 、鯊魚Lu毛絨掛件 及 海豹寶寶Lu毛絨掛件 — 兩款毛絨公仔掛件均加入新功能，增加玩味！各位午餐肉一起把限定商品帶回家，共度開心夏日！