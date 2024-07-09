一家大細暑假動起來！LuLu豬活力現身MOSTown新港城中心 全港首個5.5米高毛絨版充氣罐頭豬LuLu可愛登場

適逢四年一度世界體壇盛事舉行在即，超人氣角色罐頭豬LuLu決定化身多個運動項目選手，誓要在這個盛夏趕走「豬腩肉」！由即日起至8月25日，LuLu豬將會現身MOSTown新港城中心，與大家一同參與「MOSTown 新港城中心×LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動，現場設有多個體感遊戲裝置，更有全港首個5.5米高毛絨版、手持冠軍獎盃的超巨型充氣LuLu豬可愛登場！這個暑假，不妨與LuLu豬一同健身減腩！

8大運動主題打卡區、3大玩樂挑戰站

5.5米高毛絨版充氣罐頭豬LuLu震撼登場

由MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS攜手打造的「MOSTown 新港城中心×LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動，將會變身成最萌運動競技場！場內設有8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，包括︰「巨型保齡球彈床」、「動感體操挑戰站」及「『罐』軍游泳館」等，務求訓練大家成全能運動員！單是玩樂挑戰站豈能滿足一眾LuLu豬粉絲！體壇盛事加上LuLu豬五周年盛事，當然要大事慶祝！全港首個5.5米高毛絨版充氣罐頭豬LuLu萌爆登場，屆時記得擺出最具活力的甫士，跟LuLu豬拍出肉感與動感兼備的大合照！

潮玩Instagram AR濾鏡贏取豐富禮品 與3款全新造型罐頭豬LuLu打卡賣萌

商場特別設計了LuLu豬運動主題濾鏡，大家可以大玩3款聯乘LuLu豬的別注版AR濾鏡，包括游泳選手造型、羽毛球運動員造型及跆拳道小子造型，一起拍下今夏「最潮」網照，成功上載於個人Instagram限時動態，即有機會贏取罐頭豬LULU限定運動精品乙份或指定商戶現金券乙張！