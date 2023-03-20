一文睇清本周各大連鎖店優惠 McDonald's/OK便利店/7-11/Cinema City/百佳/惠康

麥當勞App優惠$19起歎下午茶 麥當勞APP今個星期送上多款電子優惠券，用戶可享鹽酥麥炸雞(2件)套餐(配薯蓉)$39(只限20-22/3)、$21醒晨超值選及「下午茶優惠」$19魚柳飽配熱港式奶茶，仲有McCafé以優惠價$23起為大家送上凍黑糖珍珠奶茶及$28起歎全新凍黑糖珍珠鮮奶咖啡！

日期：3月20-26日 地點：指定麥當勞分店 原文刊登於 YAHOO著數

【OK便利店】零食、飲品、雪糕激筍推介 OK便利店推出新一輪激筍推介，零食、凍飲、雪糕繼續送放！

日期：即日起至3月26日 地點：指定OK便利店 原文刊登於 YAHOO著數

【7-11】買7-SELECT三文治 送OOHA汽水(3月20-21日)

今明兩日到7-eleven買7-SELECT日式軟包三文治 / 和風の味三文治，即送OOHA柚子海鹽味汽水(500毫升)，為早餐/下午茶帶來清新口味！ 日期：3月20-21日 地點：指定7-11分店 原文刊登於 YAHOO著數

【Cinema City】星影匯限定──平日中午場票價優惠(即日起至優惠結束)

由即日起，購買九龍灣星影匯逢星期一至五下午6時前電影場次，票價只需$50；CCVIP會員憑即日票尾購買小食部套餐，更可享半價優惠！ 日期：即日起至優惠結束(只限星期一至五下午6時前，公眾假期除外) 地點：九龍灣星影匯THE METROPLEX by Cinema City 原文刊登於 YAHOO著數

【百佳】原箱優惠(即日至3月23日) 百佳網店精選原箱優惠，包括： 雀巢原箱香滑咖啡250毫升6罐裝4排，$125/箱； 樂事原箱芝士酸忌廉味薯片184.2克12包裝，$264/箱； 玉泉梳打水迷你罐200毫升6罐裝4排，$88/箱； 李錦記鮑汁元貝鮑魚撈麵190克/李錦記Ｘ金象牌瑞士汁鮑魚撈飯，$234/6包

日期：即日至3月23日 地點：百佳網店 原文刊登於 YAHOO著數

【惠康】任選食油2件照價再9折(即日至3月23日) 惠康進行新一輪旋風激抵優惠，由即日起至3月23日期間，任選2件食油照價9折；買任何產品滿$100即可以加$36換購3包ACE北海道手打風烏冬，及加$30換購2排維他奶各款鈣思寶奶類飲品！

日期：3月20-23日 地點：惠康分店及Market Place by Jasons 手機應用程式 原文刊登於 YAHOO著數

【Pacific Coffee】指定時段半價加配手調飲品(即日至3月24日) Pacific Coffee推出激賞3月第三激優惠，由即日至24日下午2時30半後，於門店購買指定食品，即可以半價加配標準裝或以上手調飲品一杯！

日期：即日-3月24日下午2:30後 地點：Pacific Coffee分店 原文刊登於 YAHOO著數

【OK便利店】買一叮飯盒 送咖啡(即日至3月22日) OK便利店推出3天優惠，買任何一叮飯盒，即送雀巢絲滑朱古力咖啡，讓你飯後補充精神！

日期：即日至3月22日 地點：指定OK便利店 原文刊登於 YAHOO著數

【759阿信屋】今期勁筍推介(即日至4月2日) 759阿信屋推出最新勁筍推介，Yamadai凄麵系列低至$34.9/件、FritoLay粟米條/粟米脆系列低至$15.9/2件、卡樂B春之薯片低至$18.9/2件，仲有其他零食、飲品以勁筍價發售！

今期勁筍推介