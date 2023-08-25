一日學徒｜深水埗均香餅家 三代同堂撐起44年老字號：做餅好有滿足感(有片)

中秋將至，月餅作為團圓食品可謂是年年款式都層岀不窮、日新月異，而傳統月餅和糕點似乎已被年輕一代冠上「老餅」的稱號。其中五仁月餅更是首當其衝地受到年輕人的不解，因此小編便到訪了紮根深水埗44年的均香餅家做一日學徒，去了解傳統五仁月餅的製造過程並訪問他們還堅持手做糕點的原因。

坊間少見手打五仁月餅 剛抵達均香時，雖然店舖全員都十分忙碌，但仍貼心地把圍裙拿給我，怕我把衣服弄髒。之後江仔師傅就把一張五仁月餅的「手寫秘方」給我「執料」。當攝影師問道可否拍攝「秘方」時，江仔師傅笑言：「無所謂啦，都冇乜人仲會手打五仁月餅。」也是，五仁月餅的材料繁多：叉燒、冰肉、臘腸、瓜仁、杏仁、合桃、瓜粒、糖芝麻、桔餅······當中的叉燒更是他們以梅頭自己燒製，連糖芝麻也是自己炒香。小編當日只是備料和拌匀餡料都花費了2小時，問江仔師傅他們的五仁和坊間的有可分別時，他只說：「唔知喎，我都冇喺佢哋到做過，可能我地新鮮啲掛。」

兒子笑言父親：造餅做到死 細細詢問下，原來均香的五仁月餅的「秘方」是由江仔師傅的父親吳均香從師傅那裡學來，其後79年自己開了餅店後便自己改良部份配料比例，造餅資歷之深更被江仔打趣道「造餅做到死」。父親今年七十多歲，但仍在餅房主力手打雞仔餅及月餅。只見他在不斷散岀熱氣的焗爐旁邊專心「睇火」，不時更要把雞仔餅拿岀來反面，並把旁邊受火不均的移到中間，只為確保每件雞仔餅都金黃香脆煙韌。而小編學習打五仁時，江仔師傅也要再三問父親材料的比例是否正確，可謂是廚房中的明燈。

手包即炸角仔 香氣撲鼻 除了月餅和雞仔餅外，角仔也是均香的得意力作。在焗月餅時，突然聞到整個廚房都充斥著花生的香氣，原來是伙記嫦姐在弄角仔的花生饀。這誘人的香氣背後也是不少功夫：先要焗香花生，再人手去衣磨碎，加入砂糖、芝麻及花生醬，之後再由江媽媽及今年94歲的嫲嫲包角仔。小編只見她們行雲流水地包角仔，本以為不太困難，便自告奮勇地說要幫忙。誰知卻連連失敗，最後只能負責「梳邊」，但速度和質素仍是會被嫲嫲「嘲笑」的程度。