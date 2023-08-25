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2023-08-25 13:06:35

一日學徒｜深水埗均香餅家 三代同堂撐起44年老字號：做餅好有滿足感(有片)

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深水埗均香餅家，三代同堂撐起44年老字號 ：「做餅好有滿足感。」

深水埗均香餅家，三代同堂撐起44年老字號 ：「做餅好有滿足感。」

中秋將至，月餅作為團圓食品可謂是年年款式都層岀不窮、日新月異，而傳統月餅和糕點似乎已被年輕一代冠上「老餅」的稱號。其中五仁月餅更是首當其衝地受到年輕人的不解，因此小編便到訪了紮根深水埗44年的均香餅家做一日學徒，去了解傳統五仁月餅的製造過程並訪問他們還堅持手做糕點的原因。

 

均香餅家上上下下早已像家人一般，除了每天一同在舖頭午膳，更會一齊食中秋飯。（am730攝）

均香餅家上上下下早已像家人一般，除了每天一同在舖頭午膳，更會一齊食中秋飯。（am730攝）

坊間少見手打五仁月餅

剛抵達均香時，雖然店舖全員都十分忙碌，但仍貼心地把圍裙拿給我，怕我把衣服弄髒。之後江仔師傅就把一張五仁月餅的「手寫秘方」給我「執料」。當攝影師問道可否拍攝「秘方」時，江仔師傅笑言：「無所謂啦，都冇乜人仲會手打五仁月餅。」也是，五仁月餅的材料繁多：叉燒、冰肉、臘腸、瓜仁、杏仁、合桃、瓜粒、糖芝麻、桔餅······當中的叉燒更是他們以梅頭自己燒製，連糖芝麻也是自己炒香。小編當日只是備料和拌匀餡料都花費了2小時，問江仔師傅他們的五仁和坊間的有可分別時，他只說：「唔知喎，我都冇喺佢哋到做過，可能我地新鮮啲掛。」

 

五仁月餅的材料眾多，只是把全部饀料拌好，所用的力氣也不少。（am730攝） 吳太熱情地叫我把五仁月餅拿回家與父母分享，他們稱和坊間最不同的便是用料足又不油膩，更有淡淡的檸檬清香。（am730攝）

兒子笑言父親：造餅做到死

細細詢問下，原來均香的五仁月餅的「秘方」是由江仔師傅的父親吳均香從師傅那裡學來，其後79年自己開了餅店後便自己改良部份配料比例，造餅資歷之深更被江仔打趣道「造餅做到死」。父親今年七十多歲，但仍在餅房主力手打雞仔餅及月餅。只見他在不斷散岀熱氣的焗爐旁邊專心「睇火」，不時更要把雞仔餅拿岀來反面，並把旁邊受火不均的移到中間，只為確保每件雞仔餅都金黃香脆煙韌。而小編學習打五仁時，江仔師傅也要再三問父親材料的比例是否正確，可謂是廚房中的明燈。

 

爸爸吳均香造餅資歷之深更被江仔打趣道「造餅做到死」。（am730攝） 雞仔餅每一塊都是由吳師傅監督下烤好，外層鬆脆，饀料的南乳味不太重，味道有點像叉燒酥。（am730攝）

手包即炸角仔 香氣撲鼻

除了月餅和雞仔餅外，角仔也是均香的得意力作。在焗月餅時，突然聞到整個廚房都充斥著花生的香氣，原來是伙記嫦姐在弄角仔的花生饀。這誘人的香氣背後也是不少功夫：先要焗香花生，再人手去衣磨碎，加入砂糖、芝麻及花生醬，之後再由江媽媽及今年94歲的嫲嫲包角仔。小編只見她們行雲流水地包角仔，本以為不太困難，便自告奮勇地說要幫忙。誰知卻連連失敗，最後只能負責「梳邊」，但速度和質素仍是會被嫲嫲「嘲笑」的程度。

 

吳太和嫲嫲仍眼明手快，而且熱心大方愛和街坊閒聊。（am730攝） 角仔炸得金黃酥脆，花生饀甜而不膩，更有為不能吃糖的街坊創了紫菜肉鬆的口味。（am730攝）

吳太：做餅好有滿足感

而學習包角仔時便和吳媽媽閒談起來，她指現在日子也算是好過一點，以前自己就睡在餅房上，凌晨五點便要起來準備，忙上來時每天只睡兩三個小時。她直言：「其實最難就係請人，試過請人，但做得唔好，街坊就食得唔開心，所以咪自己做囉。」問她有否後悔把大半生放在均香，她沒有猶豫地說：「可能我同我先生熱愛做餅掛，做餅好有滿足感，見啲街坊食得開心我就開心。」吳太更表示現在她只能幫多江仔兩三年，又坦言：「做得幾多就幾多啦。」之後她和先生退下來後，均香的傳統味道可能便畫上句號了。

 

均香餅家的傳統味道便是由吳氏三代一同努力延續。（am730攝）
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