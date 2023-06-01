法國戶外時尚品牌K-Way早前於K11 Art Mall開設香港第二間概念店，為隆重其事，品牌邀請到Mirror成員李駿傑Jeremy為新店揭幕，K-Way主打時尚又實用的防水風褸，顏色猶如彩虹一般，與Jeremy的多變形象十分合襯。Jeremy今次除了亮相為新店開幕之外，亦化身一日限定的品牌造型師，以其獨有美學配搭K-Way系列，他的別注配搭更會於店內展示，一眾Unicorns記得留意Jeremy之選及換取專屬禮品。

Jeremy除了是Mirror的實力擔當外，擁有模特兒身型的他能駕馭到任何造型，他更與在場粉絲分享打扮心得，「早前拍攝雜誌時已經穿過彩色的皇牌Le Vrai風褸，意想不到風褸疊穿後可以變得如此時尚，一改固有的運動戶外風格！而且K-Way亦用上一般戶外品牌的少見的鮮明顏色，和我的形象都很相似。所以今天造型都是以多層次穿搭和彩色為主。」

而Jeremy更為品牌首次擔任星級造型師，「自己本身對時裝十分有興趣，自上年開始有個人作品後，多了一個人的工作，亦因此嘗試了多個不同造型，但運動風就較少接觸，所以知道今天要替K-Way擔任造型師都十分緊張！特地做足功課為K-Way設計了兩個別注造型，男裝以自己平日的穿搭為基準，用上柔和的藍色K-Way防水牛仔布外套再內襯同色系經典風褸，另加上我最喜愛的漁夫帽。而女裝用色上就以紫色和粉色為主，代表著一路支持我的Unicorns，用上K-Way經典可摺疊風褸作多層次穿搭，再配上螢光粉紅背囊，營造時下流行風格。在配襯途中，我發現風褸可以摺成小袋子，十分方便收納！」

K-Way亦特別推出限定企劃，凡惠顧指定產品滿淨價$1,500，即可獲贈限量紫色電話繩一條，數量有限，送完即止。限定的「獨」家優惠只限即日至6月4日，各位Unicorns不要錯過。