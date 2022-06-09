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2022-06-09 19:12:38

一日限定｜瑞典仲夏節明日舉行 限時完成組裝IKEA椅子 可即場帶走！

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一日限定｜瑞典仲夏節明日舉行 限時完成組裝IKEA椅子 可即場帶走！

一日限定｜瑞典仲夏節明日舉行 限時完成組裝IKEA椅子 可即場帶走！

明日(610)是一年一度的「瑞典仲夏節」，瑞典駐香港領事館自2018年起，每年都會舉辦瑞典仲夏節，藉以推廣大眾認識更多瑞典文化。IKEA今年亦繼續參與活動，為大人及小朋友帶來多個有趣攤位遊戲，勝出參加者更可贏取價值千元的獎品及豐富禮遇。同場亦有傳統美食、多個藝術表演及互動環節，讓大家感受充滿北歐風情的傳統節日氣氛，而且只限一天，有興趣的朋友要留意。

瑞典仲夏節

瑞典仲夏節

IKEA致力帶來各式各樣的瑞典家居布置靈感和傳統美食，今年IKEA決定寓遊戲於學習，在仲夏節中加設3個有趣攤位遊戲，讓大眾透過輕鬆愉快的遊戲過程中，加深對瑞典文化的了解。

1. 極速配對遊戲

Hej！是時候測試一下大家對瑞典語及IKEA產品名稱的認識！遊戲會展示出多個常用瑞典詞彙及IKEA產品，參加者需在限時內完成配對。勝出者可獲IKEA熱狗免費換領券，留待日後到IKEA美食站自行換領。

2. IKEA產品大調亂

IKEA產品向來以價格實惠見稱，攤位遊戲中將會考考大家記性，按價錢排列出產品次序，限時內完成的勝出者亦可獲得IKEA熱狗免費換領券

3. 限時椅子組裝活動

平日喜歡DIY傢具的你，終於有機會一展所長。IKEA備有多款家用及商用椅子，每款內附組裝說明書，讓顧客自行在家組裝。今次IKEA更將場地移師到瑞典仲夏節，遊戲中將出現兒童椅、扶手椅、高腳椅等椅款，在限時內完成組裝的參加者即可勝出遊戲，更可即場帶走已組裝的椅子！椅子組裝遊戲將分為3個時段，有意參加者需預先登記，並由工作人員安排時段。

遊戲時段：

1）下午 5 6

2）下午 6 7

3）下午 7 8

瑞典仲夏節 2022

日期：2022610日（星期五）

時間：下午 3 晚上 9

地點：香港島中環鴨巴甸街35PMQ元創方中庭及Marketplace

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