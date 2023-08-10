一日限定！ 誠品銅鑼灣店24小時不打烊 Live音樂會/通宵電影放映/親子繪本派對

不少人到台灣旅遊，都會到24小時營業的誠品信義店朝聖。今年6月起，誠品推出「24x24燦爛相傳」計劃，台灣、香港、吉隆坡等亞洲24家店都會限定24小時營業。首站就是香港的誠品銅鑼灣店，將於8月12日（星期六）4小時不打烊，更會舉行各種深宵文藝活動，即睇詳情！

今年8月，誠品銅鑼灣店即將成為「24x24燦爛相傳」計劃在台灣以外的首個接力點。由8.12（六）-8.13（日）誠品銅鑼灣店接力「24x24燦爛相傳」計劃，藉由是次24小時不打烊的限定體驗，同慶誠品銅鑼灣店十一週年誌慶！

「24x24燦爛相傳」計劃 暨 誠品銅鑼灣店十一週年慶

誠品銅鑼灣店8.12單日限定的藝文不眠夜，以五感選書分享、工作坊體驗、動畫放映室、音樂饗宴及限定優惠活動等，打造五感自然書店。當中五感選書書展包括一行禪師《怎麼看》、坂本龍一《skmt坂本龍一是誰》、安倍夜郎《深夜食堂》等選書。由即日起至8月31日，購買參展書籍可享9折，而黑卡及金卡會員則有85折。另外，誠品更邀請到SENZA A Cappella、黃妍、吳林峰來到現場表演，樂迷們一定不能錯過！