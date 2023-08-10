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2023-08-10 15:00:00

一日限定！ 誠品銅鑼灣店24小時不打烊 Live音樂會/通宵電影放映/親子繪本派對

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一日限定！ 誠品銅鑼灣店24小時不打烊 Live音樂會/通宵電影放映/親子繪本派對

一日限定！ 誠品銅鑼灣店24小時不打烊 Live音樂會/通宵電影放映/親子繪本派對

不少人到台灣旅遊，都會到24小時營業的誠品信義店朝聖。今年6月起，誠品推出「24x24燦爛相傳」計劃，台灣、香港、吉隆坡等亞洲24家店都會限定24小時營業。首站就是香港的誠品銅鑼灣店，將於812日（星期六）4小時不打烊，更會舉行各種深宵文藝活動，即睇詳情！

今年8月，誠品銅鑼灣店即將成為「24x24燦爛相傳」計劃在台灣以外的首個接力點。由8.12（六）-8.13（日）誠品銅鑼灣店接力「24x24燦爛相傳」計劃，藉由是次24小時不打烊的限定體驗，同慶誠品銅鑼灣店十一週年誌慶！

「24x24燦爛相傳」計劃 暨 誠品銅鑼灣店十一週年慶

「24x24燦爛相傳」計劃 暨 誠品銅鑼灣店十一週年慶

誠品銅鑼灣店8.12單日限定的藝文不眠夜，以五感選書分享、工作坊體驗、動畫放映室、音樂饗宴及限定優惠活動等，打造五感自然書店。當中五感選書書展包括一行禪師《怎麼看》、坂本龍一《skmt坂本龍一是誰》、安倍夜郎《深夜食堂》等選書。由即日起至831日，購買參展書籍可享9折，而黑卡及金卡會員則有85折。另外，誠品更邀請到SENZA A Cappella、黃妍、吳林來到現場表演，樂迷們一定不能錯過！

【深夜電影不眠夜】《無處安心》 誠品創辦人吳清友紀錄片《夢想騎士的誠品之旅》 【動畫放映室】《動畫支援計劃作品精選》 【家傳茶道研習室】— 品茗之藝術

不眠夜限定禮遇優惠 成為會員有免費手搖+雪糕

誠品亦趁機推出多項優惠，於8.12（六）10:00 - 8.13（日）10:00單筆消費每滿HKD500，即減HKD60。另外下載【誠品_HKAPP並成功註冊誠品會員，即獲走杯指定飲品乙杯。

此外，會員於誠品銅鑼灣店專櫃單筆消費滿HKD100，即可獲贈 誠品限定TEEMTONEfai夏日雪糕一杯。名額限250杯，數量有限，贈完即止。

書店單筆消費滿HKD300，可贈【誠品紀念藏書票】乙張。 限定期間，下載【誠品_HK】APP並成功註冊誠品會員，即獲 走杯指定飲品乙杯。 限定期間，會員憑誠品書店任何消費，即贈 誠品生活HKD20紙本券乙張。 限定期間，金/黑卡會員出示【誠品_HK】APP來店禮電子券，即獲Neal's Yard Remedies 香茅驅蚊防護噴霧 100ml乙份。 限定期間，會員於誠品銅鑼灣店專櫃單筆消費滿HKD100，即可獲贈 誠品限定TEEMTONEfai 夏日雪糕 乙杯，限量250杯。 限定期間，誠品會員於誠品銅鑼灣店書店任何單筆消費每滿HKD300，額外可獲誠品書店HKD50電子現金券乙張。 限定期間，於誠品銅鑼灣店書店任何消費，即可獲贈HABITŪ咖啡券乙張，並歡迎於即日於HABITŪ兌換。 限定期間全會員於誠品銅鑼灣店專櫃單筆消費滿HKD1,000即額外贈10,000積分回饋。
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