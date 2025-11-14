一田冬日購物賞開鑼 全線低至2折/$99聖誕禮品/$20專區/超市買一送一

一田冬日購物賞再度登場！11月21日至11月30日期間，全線分店逾萬件貨品限時低至2折！首推3大必搶獨家超人氣日本文創品牌及萌爆卡通產品，入手聖誕禮物低至$99！全新「每日破抵價生活產品」首次延伸至全線超市分店開賣！超市多款人氣商品以$20專區、$35必選、買一送一及滿額換購專區，為各位送上優惠。超市消費滿$800，更可享免費送貨服務，即睇詳情。

京都文創系列 / 蠟筆小新 Pixel 獨家登場 一田獨家發售京都文創品牌 SOU‧SOU微笑系列！今次更有BRUNO x SOU．SOU兩大品牌聯乘產品，一系列家品包括電煮鍋、放濕器及保溫瓶等，融合日系療癒設計，注入溫暖格調。另一推介蠟筆小新Pixel系列，熱賣款式包括環保袋、單肩包、洗衣籃等，玩味十足！而人氣生蠔BB Namagaki旅行及寵物系列亦萌爆登場。

節日送禮懶人包 聖誕節將至，一田特別推出節日精品優惠，多款節日禮品$99起，由玩具、家品以至人氣小家電如咖啡壺、按摩器、家用投影機等都有齊，近60款實用禮物推薦，一次過入手不同預算及送禮需要。此外，凡購買紅/白酒、氣泡酒及清酒滿$500可享85折，滿$800更低至7折，一田金會員更可賺6倍積分，派對必備。

廚具 / 床品 / 行李用品限定低至 2 折 一田每日精選不同產品低至2折發售，廚具、床品、旅行用品、大小家電、濾水器等全部勁減！今次特選每日限定人氣產品延伸至全線超市同步發售，入手筍貨更方便！指定廚具及家居用品專櫃購買產品滿$1,200再額外減$50，記得不要錯過機會。

冬日火鍋 / 人氣商品優惠登場 超市方面，一田送上火鍋/壽喜燒折扣攻略！由高質美國和牛金標M9+、獨家發售的巴西牛舌芯火鍋片、築地蟹商日本熟松葉蟹件等急凍食品，以至日式湯底，甚至壽喜燒鍋具一應俱全。

超市 $20 、 $35 及買一送一專區 深受顧客喜愛的「$20專區」、「週年慶$35必選」及「買一送一」三大專區，今次雲集近200款產品繼續登場！另外，消費滿$150更可於「購物賞換購專區」以低至$9.9換購精選產品，包括金鳳泰國香米、啟泰狀元鮑、倩絲罐頭豬LuLu迷你紙手巾(18包裝)及潔霸超濃縮殺菌洗衣棒等。

超市 $20 專區

買一送一專區

$35專區

2 大平台消費回贈優惠 一田冬日購物賞折上折！今次帶來2大平台消費回贈優惠：以銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一消費滿HK$450或以上，即享7%立減優惠，全期可享高達HK$250立減優惠；以富邦一田信用卡單一簽賬每滿HK$500或以上，全期可享高達$140現金回贈。憑銀聯手機Pay或銀聯二維碼或富邦一田信用卡購買指定貨品更享額外95折。 一田冬日購物賞 日期：11月21日至11月30日 時間：11月21日9:00提早開鑼； 11月22日至11月30日期間，百貨及特別展場營業時間為10:00 – 22:30 全線超市則按照各店正常營業時間營業