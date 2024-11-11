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生活
2024-11-11 17:45:40

一田冬日購物賞 全線低至2折優惠/$20入手日韓食品/家品電器15折起

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一田冬日購物賞 全線低至2折優惠/$20入手日韓食品/家品電器15折起

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一田冬日購物賞即將開始，1115日至24日起一連十日全線分店逾2萬件貨品低至2折，同時更推出9大焦點優惠，今年更首度推出消費$800享免費送貨服務，即睇詳請！

超市全新推出日韓食品$20專區，並特別搜羅冬日火鍋美食，提供多款日本及全球急凍海鮮和優質肉類。此外，一田亦與世界級侍酒師合作，嚴選多款優質美酒及日本酒，滿額可享低至8折優惠。首次亮相的購物賞換購專區，顧客在店內單次消費滿HK$150，即可優惠價換購白米、食油及溏心鮑魚等乾貨。人氣日本超市LOPIA的產品也將以優惠價格登場，並承諾三個月內價格不變。

百貨方面，還有四大焦點不容錯過，包括卡通床品、行李用品和廚具家電，還有小忌廉限定精品，從床品到功課袋，甚至洗手液都有！每日限定優惠將家品電器的價格低至15折開賣；$100/3件自由任配及買一送一專區也將引發搶購熱潮。隨著天氣轉冷，冬日購物賞特別推出棉被、冬裝、暖爐及保濕霜等冬日必備優惠。

一田冬日購物賞將於1115日早上9時提前開幕；1116日至1124日期間，百貨及特別展場的營業時間為早上10時至晚上10時，而超市則按照正常營業時間，方便大家盡情購物！

 

一田信用卡及The Point會員額外優惠

The Point x一田新地商場消費禮遇

The Point會員提前登記並於推廣期內以電子貨幣，於The Point參與商場內的一田作任何消費(西環、西沙GO PARK及每日一田除)，另外於同日同一商場的其他商戶消費$500或以上，將額外獲得2,000 The Point積分。

一田信用卡客戶尊享優惠 (15/11 – 24/11/2024)

  • $60一田現金優惠券：
    於全線一田實體店及特別展場當日累積簽賬淨額每滿$800，即可換領$30一田現金優惠券2 (每卡每日最多限換3次，合共6)
  • 「月月多簽多賞」計劃送$50一田現金禮券
    於全線一田每月累積簽賬每滿$2,000，即可獲贈$50一田現金禮券乙張
  • 指定貨品額外95折：
    店內標有指定信用卡優惠之精選貨品，可享額外95折。

Alipay HK及內地支付寶優惠 (15/11 – 24/11/2024)

  • 香港支付寶
    單一累積消費滿$2000，掃一田店內宣傳品上之二維碼領取優惠券，並選擇以分期付款即減$200
  • 內地支付寶
    單一消費滿人民幣$1000，掃一田店內宣傳品上之二維碼領取優惠券，即減$50

日韓食品$20專區

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每日好貨好價　保證3個月內價格不變

購物賞換購專區

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