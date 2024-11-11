一田冬日購物賞 全線低至2折優惠/$20入手日韓食品/家品電器15折起

一田冬日購物賞即將開始，11月15日至24日起一連十日全線分店逾2萬件貨品低至2折，同時更推出9大焦點優惠，今年更首度推出消費$800享免費送貨服務，即睇詳請！

超市全新推出日韓食品$20專區，並特別搜羅冬日火鍋美食，提供多款日本及全球急凍海鮮和優質肉類。此外，一田亦與世界級侍酒師合作，嚴選多款優質美酒及日本酒，滿額可享低至8折優惠。首次亮相的購物賞換購專區，顧客在店內單次消費滿HK$150，即可優惠價換購白米、食油及溏心鮑魚等乾貨。人氣日本超市LOPIA的產品也將以優惠價格登場，並承諾三個月內價格不變。

百貨方面，還有四大焦點不容錯過，包括卡通床品、行李用品和廚具家電，還有小忌廉限定精品，從床品到功課袋，甚至洗手液都有！每日限定優惠將家品電器的價格低至15折開賣；$100/3件自由任配及買一送一專區也將引發搶購熱潮。隨著天氣轉冷，冬日購物賞特別推出棉被、冬裝、暖爐及保濕霜等冬日必備優惠。

一田冬日購物賞將於11月15日早上9時提前開幕；11月16日至11月24日期間，百貨及特別展場的營業時間為早上10時至晚上10時，而超市則按照正常營業時間，方便大家盡情購物！

一田信用卡及 The Point 會員額外優惠

The Point x一田新地商場消費禮遇

The Point會員提前登記並於推廣期內以電子貨幣，於The Point參與商場內的一田作任何消費(西環、西沙GO PARK及每日一田除)，另外於同日同一商場的其他商戶消費$500或以上，將額外獲得2,000 The Point積分。

一田信用卡客戶尊享優惠 (15/11 – 24/11/2024)

$60 一田現金優惠券：

於全線一田實體店及特別展場當日累積簽賬淨額每滿 $800 ，即可換領 $30 一田現金優惠券 2 張 ( 每卡每日最多限換 3 次，合共 6 張 ) 。

「月月多簽多賞」計劃送 $50 一田現金禮券

於全線一田每月累積簽賬每滿 $2,000 ，即可 獲贈 $50 一田現金禮券乙張 。

指定貨品額外 95 折：

店內標有指定信用卡優惠之精選貨品 ，可 享額外 95 折。

Alipay HK及內地支付寶優惠 (15/11 – 24/11/2024)